10 минут до метро или 5 минут до моря? Сравниваем, какую недвижимость можно купить за одну и ту же цену в Беларуси и Черногории

Хочу, чтобы недвижимость «работала»

Беларусь

Если не рассматривать Черногорию, как место для постоянного жительства, то можно сравнить белорусский рынок недвижимости и черногорский, как инвестицию в будущее. Здесь существует несколько вариантов заработка: купить дешевле, продать дороже, или сделать ремонт, и получать дивиденды от сдачи недвижимости в долгосрочную или кратковременную аренду.

Купить квартиру в Минске можно дешевле, если влезть в «долевку» на этапе котлована. Правда, в Беларуси это всегда большой риск нарваться на долгострой. Экономия также сильно зависит от застройщика и рынка. Если отбросить все «но», то с каждого квадратного метра можно в среднем сэкономить около 200$ в отличие от покупки на более поздних этапах строительства.

Если в готовой квартире выполнить косметический ремонт и поставить недорогую мебель (считай плюс 10$ тыс. от конечной цены), то сдавать такое жилье, в зависимости от расположения, можно в среднем за $264 в месяц (согласно аналитике Realt.by за декабрь 2019 года). Краткосрочная аренда очень сильно зависит от расположения, ремонта и других предложений арендодателя. Так что высчитать «среднюю температуру по палате» тут сложно.

Средняя доходность без учета издержек составляет на данный момент 6,36%. Доходность от сдачи в аренду квартир на длительный срок на 3,8% превышает лучшую доходность от валютных депозитов.