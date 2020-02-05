«Однушки» по $50 тысяч. В высотке на ул. Мазурова застройщик продает 30 квартир

Во Фрунзенском районе в микрорайоне Красный Бор-2 постепенно растет еще один дом. Это будет 16-этажная высотка на 143 квартиры. Обслуживать дом будут 2 лифта. Также в доме будет техническое подполье и теплый чердак, повысительная насосная станция, трансформаторная подстанция. Будут организованы парковки и автостоянки общей вместимостью 114 м/м и открытые велопарковки общим количеством 77 мест.

В квартирах предусмотрены места для установки встроенных шкафов, в ванных комнатах предусмотрены места для установки стиральных машин.

Для заключения договоров долевого строительства в «Многоквартирном жилом доме в районе пересечения улиц Лобанка, Мазурова (микрорайон Красный Бор-2)» предлагается 30 квартир:

16 однокомнатных квартир, общей площадью 34,68 кв.м., стоимость «квадрата» — $1450 .

14 двухкомнатных квартир, общей площадью 61,32 кв.м., стоимость «квадрата» — $1300.

В первые 10 дней нужно оплатить половину стоимости квартиры. Остальные выплаты по договору осуществляются ежемесячно в соответствии с графиком платежей.