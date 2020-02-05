ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Однушки» по $50 тысяч. В высотке на ул. Мазурова застройщик продает 30 квартир

05.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В газете «Звязда» от 4 февраля была опубликована проектная декларация, в которой КУП «Завод эффективных промышленных конструкций» предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве 30 квартир. Купить квартиру в новостройке можно по среднерыночной цене, но есть один нюанс: по этому дому не было общественного обсуждения.

«Однушки» по тысяч. В высотке на ул. Мазурова застройщик продает 30 квартир

Во Фрунзенском районе в микрорайоне Красный Бор-2 постепенно растет еще один дом. Это будет 16-этажная высотка на 143 квартиры. Обслуживать дом будут 2 лифта. Также в доме будет техническое подполье и теплый чердак, повысительная насосная станция, трансформаторная подстанция. Будут организованы парковки и автостоянки общей вместимостью 114 м/м и открытые велопарковки общим количеством 77 мест.

В квартирах предусмотрены места для установки встроенных шкафов, в ванных комнатах предусмотрены места для установки стиральных машин.

Для заключения договоров долевого строительства в «Многоквартирном жилом доме в районе пересечения улиц Лобанка, Мазурова (микрорайон Красный Бор-2)» предлагается 30 квартир

  • 16 однокомнатных квартир, общей площадью 34,68 кв.м., стоимость «квадрата» — $1450.
  • 14 двухкомнатных квартир, общей площадью 61,32 кв.м., стоимость «квадрата» — $1300.

В первые 10 дней нужно оплатить половину стоимости квартиры. Остальные выплаты по договору осуществляются ежемесячно в соответствии с графиком платежей.


«Однушки» по тысяч. В высотке на ул. Мазурова застройщик продает 30 квартир

Мы уже писали про этот дом. Напомним, в марте 2013 года администрация Фрунзенского района на своем сайте пригласила всех желающих принять участие в общественном обсуждении архитектурно-планировочной концепции объекта строительства «Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Мазурова и Лобанка». По словам местных жителей, в назначенный день никто из комиссии на встречу не пришел. Чуть позже на сайте появилось сообщение об отмене общественного обсуждения.

А в марте уже 2019 года на подъездах домов микрорайона появились оповещения, что рядом вот-вот развернется стройка высотки. После площадку оградили, согнали туда технику и начали рыть котлован. Местные жители были крайне возмущены. Ведь им пообещали обсуждение нового дома.

При этом городская прокуратура провела проверку и нашла нарушения:

«Установлено, что Мингорисполкомом не соблюдены требования п. 19 Положения о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 № 687 (в редакции от 13.01.2017), по проведению общественного обсуждения архитектурно- планировочной концепции объекта.

Вместе с тем с учетом того факта, что в настоящий момент получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту, осуществляются строительные работы по возведению объекта, проведение общественного обсуждения в форме информирования физических и юридических лиц и анализа общественного мнения в настоящий момент не актуально".

«Однушки» по тысяч. В высотке на ул. Мазурова застройщик продает 30 квартир
«Однушки» по тысяч. В высотке на ул. Мазурова застройщик продает 30 квартир
«Однушки» по тысяч. В высотке на ул. Мазурова застройщик продает 30 квартир
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В газете «Звязда» от 4 февраля была опубликована проектная декларация, в которой КУП «Завод эффективных промышленных конструкций» предлагает дольщикам...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Ряд АЗС «Лукойла» вводят ограничения на продажу топлива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика