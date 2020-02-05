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«Однушки» по $50 тысяч. В высотке на ул. Мазурова застройщик продает 30 квартир
05.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Звязда» от 4 февраля была опубликована проектная декларация, в которой КУП «Завод эффективных промышленных конструкций» предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве 30 квартир.
Во Фрунзенском районе в микрорайоне Красный Бор-2 постепенно растет еще один дом. Это будет 16-этажная высотка на 143 квартиры. Обслуживать дом будут 2 лифта. Также в доме будет техническое подполье и теплый чердак, повысительная насосная станция, трансформаторная подстанция. Будут организованы парковки и автостоянки общей вместимостью 114 м/м и открытые велопарковки общим количеством 77 мест.
В квартирах предусмотрены места для установки встроенных шкафов, в ванных комнатах предусмотрены места для установки стиральных машин.
Для заключения договоров долевого строительства в «Многоквартирном жилом доме в районе пересечения улиц Лобанка, Мазурова (микрорайон Красный Бор-2)» предлагается 30 квартир:
В первые 10 дней нужно оплатить половину стоимости квартиры. Остальные выплаты по договору осуществляются ежемесячно в соответствии с графиком платежей.
Мы уже
А в марте уже 2019 года на подъездах домов микрорайона появились оповещения, что рядом вот-вот развернется стройка высотки. После площадку оградили, согнали туда технику и начали рыть котлован. Местные жители были крайне возмущены. Ведь им пообещали обсуждение нового дома.
При этом городская прокуратура провела проверку и
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В газете «Звязда» от 4 февраля была опубликована проектная декларация, в которой КУП «Завод эффективных промышленных конструкций» предлагает дольщикам...
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