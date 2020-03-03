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Фермеры Брестчины занялись выращиванием орехов

03.03.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Фермеры Брестчины занялись выращиванием орехов

В 2019 году фермеры Брестской области на 7 гектарах высадили грецкие орехи, на 42 гектарах – фундук.

Один из хозяев ореховой рощи, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Любанские мосты» Пинского района Юрий Веренич надеется получить урожай через 34 года:

— Саженцы — из Молдовы. Научное сопровождение проекта ведет Полесский государственный университет, будем надеяться, что все получится.

В южных районах Брестчины орехи осторожно приходят на смену традиционным малине и клубнике. Однако о том, что фермеры переключаются на другие культуры, говорить пока рано: в 2019 году в Брестской области посажено более 447 гектаров плодовых и ягодных садов.

У районов Брестчины сложились определенные предпочтения. Так, в Столинском предпочитают выращивать огурцы, помидоры, морковь, капусту, свеклу. В Пинском, Дрогичинском — голубику, малину, клубнику. В Ивановском повсеместно занимаются тюльпанами.

По информации Брестского облисполкома, на 1 января 2020 года в Брестской области зарегистрировано 719 крестьянских (фермерских) хозяйств (42 образованы в 2019 году), им предоставлено 36 тысяч гектаров земель.

В целях развития малых форм хозяйствования на земле местными исполнительными комитетами в 2019 году предоставлено в аренду гражданам для расширения личных подсобных хозяйств 206 земельных участков общей площадью 344,5 гектара.

В 2019 году по подпрограмме «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции» шести крестьянским хозяйствам области оказана поддержка в сумме почти 682 тысячи рублей. По подпрограмме «Развитие племенного дела в животноводстве» помощь в сумме 329 тысяч рублей оказана трем крестьянским хозяйствам.

Валентина КОЗЛОВИЧ,
«СБ».

 
 
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> В 2019 году фермеры Брестской области на 7 гектарах высадили грецкие орехи, на 42 гектарах – фундук. Один из хозяев ореховой рощи, глава крестьянско-фермерского...
 
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