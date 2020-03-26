По 1229 рублей за «квадрат» для квартир с отделкой. В Чижовке за 10 месяцев построят дом для нуждающихся

Источник материала: realt.by

В газете «Звязда» опубликована проектная декларация по многоквартирному жилому дому №2 по генплану в микрорайоне Чижовка-6А. Застройщик предлагает дольщикам 105 квартир с отделкой по цене 1229,41 рублей за «квадрат» нормируемой площади. Но купить квартиру в новостройке смогут только нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

ГПО «Минскстрой» в микрорайоне Чижовка-6А строит «многоквартирные жилые дома в границах улиц Уборевича-Чижевских-Корзюки». Данная проектная декларация касается жилого дома №2 по генплану. Проектом предусмотрено строительство 3-секционного 9-этажного 105-квартирного жилого дома в конструкциях серии М 464-У1М с техническим подпольем, теплым чердаком, плоской рулонной кровлей с организованным внутренним водостоком. Квартиры запроектированы с полной планировкой, организованы комнаты, кухни, санузлы, прихожие, места для встроенных шкафов, летние помещения.

Начало строительства – 25 февраля 2020 года. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 10 декабря 2020 года.

Предметом договора будет являться строительство жилого помещения. Ориентировочная стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади жилых помещений с выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет:

1 229,41 рублей для нормируемой площади жилого помещения;

1 980,00 рублей для площади жилого помещения, превышающей нормируемую.

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 15% от стоимости жилого помещения, оплата должна быть произведена дольщиком в течение 20 банковских дней со дня регистрации в Мингорисполкоме договора создания объекта долевого строительства.