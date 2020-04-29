Участок для строительства многофункционального центра в Минском районе продан за $ 269 тыс., производственной базы - за $ 62 тыс. - результаты аукциона

Источник материала: realt.by

Купить участок на аукционе в д. Новоселки, в районе ул. Боровского Острошицко-Городокского сельсовета (лот № 4) пожелали 5 человек. Земельный надел насчитывает 0,0642 гектара и предназначен для строительства и обслуживания объекта розничной торговли. К участку подведен газ.

Начальная цена права заключения договора аренды составила 2 819,99 руб. Лот реализован с молотка за 5000 рублей, или 2030 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На лот № 5 – участок для строительства и обслуживания производственной базы в г.п. Мачулищи Мачулищанского сельсовета подали одно заявление. Он продан по начальной цене, которая составила 147 079,46 руб., увеличенной на 5%, то есть за 154 433,43 руб., или 62 701 доллар США.

Участок насчитывает 1,1835 гектара и не имеет коммуникаций.

Три заявки подали на лот № 6 – участок в районе д. Цна Папернянского сельсовета, который предназначен для строительства и обслуживания многофункционального центра.

Площадь участка составляет 2,6471 гектара, коммуникацией не имеется.

Лот был оценен в 298 393,01 рубля, а продан за 639 632 рубля, или 259 696 долларов США.

Победителю аукциона необходимо возместить сельскохозяйственные потери в размере 120 686,81 рубля, а также убытки Минского райисполкома в размере 25 098,40 руб.

В районе д. Дворицкая Слобода Щомыслицкого сельсовета выставлялся на аукцион участок для строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса. На лот подали 2 заявки. Участок насчитывает 0,3156 гектара и не имеет коммуникаций.

Начальная цена права заключения договора аренды составила 40 341,57 руб. Лот продан с молотка за 86 476 рублей, или 35 110 долларов США.

Договор аренды с победителями торгов по всем участкам, кроме одного в районе д. Цна, будет заключен на 99 лет. Участок для строительства и обслуживания многофункционального центра предоставляется в аренду на 80 лет.

Не поступили заявки на участки для строительства и обслуживания производственно-складского комплекса в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Он предлагался за 1 031 732,41 руб.

Также никого не заинтересовал участок для строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса в аг. Вишневка Папернянского сельсовета. Лот был выставлен на аукцион за 79 233,83 руб.

Не было подано заявок и на участок в д. Дубицкая Слобода Крупицкого сельсовета для размещения объекта торговли товарами народного потребления. Он выставлялся на торги за 661,03 руб.

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

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