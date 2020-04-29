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Участок для строительства многофункционального центра в Минском районе продан за $ 269 тыс., производственной базы - за $ 62 тыс. - результаты аукциона
29.04.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Начальная цена права заключения договора аренды составила 2 819,99 руб. Лот реализован с молотка за 5000 рублей, или 2030 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
На лот № 5 – участок для строительства и обслуживания производственной базы в г.п. Мачулищи Мачулищанского сельсовета подали одно заявление. Он продан по начальной цене, которая составила 147 079,46 руб., увеличенной на 5%, то есть за 154 433,43 руб., или 62 701 доллар США.
Участок насчитывает 1,1835 гектара и не имеет коммуникаций.
Три заявки подали на лот № 6 – участок в районе д. Цна Папернянского сельсовета, который предназначен для строительства и обслуживания многофункционального центра.
Площадь участка составляет 2,6471 гектара, коммуникацией не имеется.
Лот был оценен в 298 393,01 рубля, а продан за 639 632 рубля, или 259 696 долларов США.
Победителю аукциона необходимо возместить сельскохозяйственные потери в размере 120 686,81 рубля, а также убытки Минского райисполкома в размере 25 098,40 руб.
В районе д. Дворицкая Слобода Щомыслицкого сельсовета выставлялся на аукцион участок для строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса. На лот подали 2 заявки. Участок насчитывает 0,3156 гектара и не имеет коммуникаций.
Начальная цена права заключения договора аренды составила 40 341,57 руб. Лот продан с молотка за 86 476 рублей, или 35 110 долларов США.
Договор аренды с победителями торгов по всем участкам, кроме одного в районе д. Цна, будет заключен на 99 лет. Участок для строительства и обслуживания многофункционального центра предоставляется в аренду на 80 лет.
Не поступили заявки на участки для строительства и обслуживания производственно-складского комплекса в аг. Колодищи Колодищанского сельсовета. Он предлагался за 1 031 732,41 руб.
Также никого не заинтересовал участок для строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса в аг. Вишневка Папернянского сельсовета. Лот был выставлен на аукцион за 79 233,83 руб.
Не было подано заявок и на участок в д. Дубицкая Слобода Крупицкого сельсовета для размещения объекта торговли товарами народного потребления. Он выставлялся на торги за 661,03 руб.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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Участок для строительства многофункционального центра в Минском районе продан за $ 269 тыс., производственной базы - за $ 62 тыс. - результаты аукциона
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