«Агентства недвижимости надо наказывать рублем». Риэлтерские объединения Беларуси недовольны проектом закона о лицензировании

Источник материала: realt.by

Как уже писал Realt.by, в настоящее время на правовом форуме проводится общественное обсуждение законопроекта «О лицензировании». Риэлтерская деятельность по-прежнему входит в число 35 лицензируемых видов предпринимательской и иной деятельности. О том, что думают о проекте нового законодательного акта представители риэлтерского сообщества, читайте в нашем материале.

- Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности выступает за сохранение лицензирования риэлтерской деятельности. Эта позиция была нами озвучена при обсуждении возможности сохранения лицензирования на общественно-консультативном совете в Министерстве экономики, которое является разработчиком данного законопроекта.

Риэлтерская услуга сейчас де-факто разделена на две части. Одна связана с защитой имущественных прав покупателей и защитой персональных данных наших потребителей. Эта часть работы профессиональных участников рынка недвижимости является для наших потребителей в большой своей части невидимой, и оценить качество работы в текущем этапе бывает очень сложно.

Качество нашей работы на этом этапе подтверждается отсутствием имущественных споров, оспариваемых сделок. А будут ли подобные последствия у сделок, в отношении которых сейчас оказываются риэлтерские услуги, покажет только время. Считаю, что именно эта часть нашей услуги должна подлежать лицензированию и довольно жесткому регулированию.

Вторая часть риэлтерской услуги больше связана с сервисом и комфортом. Эта часть услуги, в отличие от первой (если хотите консервативной), очень динамична. Требования потребителей меняются очень быстро. Риэлтеры должны обеспечивать надлежащую передачу объекта, консультировать и сопровождать в том числе и финансирование сделки, уметь обеспечить комфортное согласование условий сделки в удобном и безопасном для клиентов формате и многое другое. Выставлять жесткие требования по этой части услуги видится мне не совсем разумным. Здесь профессиональным участникам рынка надо дать возможность для развития.

К сожалению, сложившаяся практика никоим образом не нашла отражения в законопроекте. Требования, отраженные в документе, по моему мнению, не обеспечивают качественного предоставления услуг риэлтерскими компаниями для обеспечения имущественных прав граждан, с одной стороны, защиты персональных данных граждан, с другой.

Что касается определения риэлтерской услуги, которое дано и в законопроекте «О лицензировании», и в Указе №15 «О риэлтерской деятельности», то оно никак не отражает ее сути. Формулировки риэлтерской услуги и риэлтерской деятельности в двух законодательных документах давно устарели и не соответствуют современному этапу развития бизнеса и запросам потребителей.

Три года назад риэлтерское сообщество выработало новое определение риэлтерской услуги, которое было представлено в Министерство юстиции при подготовке новой редакции Указа «О риэлтерской деятельности». За последние годы спектр услуг агентств недвижимости значительно расширился и не укладывается в рамки предложенного в законопроекте определения.

Возникает и вопрос, почему в статье о грубых нарушениях риэлтерских компаний, за которые они лишаются лицензии, прописаны чисто экономические вопросы, например, такие, как правильное и неправильное применение тарифов при оказании риэлтерской услуги. При выявлении подобного нарушения агентство недвижимости должно наказываться рублем, а не лишаться лицензии.

Законодательство должно создавать основу для развития любой сферы, в том числе риэлтерской. Но, судя по формулировкам в проекте Закона «О лицензировании», ни о каком развитии риэлтерской услуги и риэлтерской деятельности речи не идет вообще.

Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности вырабатывает свое мнение и готовит замечания и предложения по законопроекту, которое до 4 мая будет направлено в Министерство экономики. Мы надеемся, что у профессиональных участников получится донести свою позицию и заложить в данном законопроекте возможности для роста и развития данного вида деятельности.