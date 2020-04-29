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«Агентства недвижимости надо наказывать рублем». Риэлтерские объединения Беларуси недовольны проектом закона о лицензировании
29.04.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как уже
- Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности выступает за сохранение лицензирования риэлтерской деятельности. Эта позиция была нами озвучена при обсуждении возможности сохранения лицензирования на общественно-консультативном совете в Министерстве экономики, которое является разработчиком данного законопроекта.
Риэлтерская услуга сейчас де-факто разделена на две части. Одна связана с защитой имущественных прав покупателей и защитой персональных данных наших потребителей. Эта часть работы профессиональных участников рынка недвижимости является для наших потребителей в большой своей части невидимой, и оценить качество работы в текущем этапе бывает очень сложно.
Качество нашей работы на этом этапе подтверждается отсутствием имущественных споров, оспариваемых сделок. А будут ли подобные последствия у сделок, в отношении которых сейчас оказываются риэлтерские услуги, покажет только время. Считаю, что именно эта часть нашей услуги должна подлежать лицензированию и довольно жесткому регулированию.
Вторая часть риэлтерской услуги больше связана с сервисом и комфортом. Эта часть услуги, в отличие от первой (если хотите консервативной), очень динамична. Требования потребителей меняются очень быстро. Риэлтеры должны обеспечивать надлежащую передачу объекта, консультировать и сопровождать в том числе и финансирование сделки, уметь обеспечить комфортное согласование условий сделки в удобном и безопасном для клиентов формате и многое другое. Выставлять жесткие требования по этой части услуги видится мне не совсем разумным. Здесь профессиональным участникам рынка надо дать возможность для развития.
К сожалению, сложившаяся практика никоим образом не нашла отражения в законопроекте. Требования, отраженные в документе, по моему мнению, не обеспечивают качественного предоставления услуг риэлтерскими компаниями для обеспечения имущественных прав граждан, с одной стороны, защиты персональных данных граждан, с другой.
Что касается определения риэлтерской услуги, которое дано и в законопроекте «О лицензировании», и в Указе №15 «О риэлтерской деятельности», то оно никак не отражает ее сути. Формулировки риэлтерской услуги и риэлтерской деятельности в двух законодательных документах давно устарели и не соответствуют современному этапу развития бизнеса и запросам потребителей.
Три года назад риэлтерское сообщество выработало новое определение риэлтерской услуги, которое было представлено в Министерство юстиции при подготовке новой редакции Указа «О риэлтерской деятельности». За последние годы спектр услуг агентств недвижимости значительно расширился и не укладывается в рамки предложенного в законопроекте определения.
Возникает и вопрос, почему в статье о грубых нарушениях риэлтерских компаний, за которые они лишаются лицензии, прописаны чисто экономические вопросы, например, такие, как правильное и неправильное применение тарифов при оказании риэлтерской услуги. При выявлении подобного нарушения агентство недвижимости должно наказываться рублем, а не лишаться лицензии.
Законодательство должно создавать основу для развития любой сферы, в том числе риэлтерской. Но, судя по формулировкам в проекте Закона «О лицензировании», ни о каком развитии риэлтерской услуги и риэлтерской деятельности речи не идет вообще.
Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности вырабатывает свое мнение и готовит замечания и предложения по законопроекту, которое до 4 мая будет направлено в Министерство экономики. Мы надеемся, что у профессиональных участников получится донести свою позицию и заложить в данном законопроекте возможности для роста и развития данного вида деятельности.
- В очередной раз новый законопроект ужесточает условия работы риэлтерских компаний. Так, в частности, в статье 260 законодатель приводит расширенный перечень грубых нарушений, допускаемых агентствами недвижимости в работе, за которые они будут лишены лицензий. Не понятно, какими принципами руководствовались разработчики документа, относя те или иные нарушения к грубым. Это первое. И второе. Эти новые перечисленные нарушения имеют очень широкое непонятное толкование.
Так, например, грубым нарушением считается, если «руководитель или специалист по риэлтерской деятельности юридического лица, оказавший услуги, в установленном порядке признан недееспособным или ограниченно дееспособным». Представим ситуацию, что какой-то риэлтер риэлтерской компании на самом деле признан недееспособным или ограниченно дееспособным. Из этого не обязательно следует, что в результате его действий потребителю нанесен материальный или моральный ущерб. Как этот отдельный факт сам по себе влияет на работу всего агентства? Это проблема и беда одного человека, но пострадает весь коллектив риэлтерской компании.
Также грубым нарушением является, если «руководитель или специалист по риэлтерской деятельности юридического лица, оказавший услуги, осужден за умышленное преступление».
По всей видимости, здесь надо понимать, что руководитель или специалист по риэлтерской деятельности осуждены за умышленное преступление, допущенное в ходе оказания услуги. Но по тексту мы этого не видим. Если предположить, что какой-то специалист в быту совершил умышленное преступление и осужден за него, так почему риэлтерская организация должна лишаться лицензии?
Грубым нарушением также считается, если «в отношении руководителя юридического лица принято решение об аннулировании свидетельства об аттестации риэлтера». Допустим, руководитель юрлица лично сам как действующий риэлтер провел сделку, и у него по каким-то причинам аннулировали свидетельство. Почему риэлтерская организация должна лишаться лицензии? Причем здесь весь коллектив, потребители агентства? Если воспринимать данный абзац дословно, то получается, что ответственность за сделку несет весь коллектив. И потом, за какие действия аннулировано свидетельство? Они доказаны судом? Когда мы видим формулировки очень широкого толкования, то это всегда настораживает.
Мы всегда говорили о том, что действительно грубым нарушением в риэлтерской деятельности является ситуация, если в результате действий специалистов по недвижимости риэлтерской компании потребителям нанесен значительный материальный ущерб, доказанный судом. Наверное, в этом случае правомочно говорить о лишении агентства лицензии.
Во всех остальных случаях виновное лицо нужно наказывать рублем. Потому что когда агентство недвижимости лишается лицензии, то из-за одного человека страдает весь коллектив. Например, грубым нарушением считается «осуществление лицензируемой деятельности без заключения в письменной форме договора на оказание риэлтерских услуг». Но если предположить, что в большой риэлтерской компании, которая заключает не одну сотню договоров в месяц, нашелся нерадивый специалист, который дал рекламное объявление без заключения договора, то агентство лишается лицензии. Получается, что многочисленный коллектив должен искать новую работу, а потребители, которые надеялись получить услугу в этой риэлтерской организации - другое агентство. Все сталкиваются с большой проблемой. Думается, что если это нарушение не принесло никому никакого материального ущерба, то виноватое лицо надо наказать рублем. Следующий раз этот специалист будет думать, стоит ли ему рисковать.
Что касается определения риэлтерской услуги, то, на мой взгляд, оно требует корректировки.
Поскольку законопроект проходит общественное обсуждение, все свои замечания и предложения мы направим от имени БелАН в Министерство экономики.
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«Агентства недвижимости надо наказывать рублем». Риэлтерские объединения Беларуси недовольны проектом закона о лицензировании
Как уже писал Realt.by, в настоящее время на правовом форуме проводится общественное обсуждение законопроекта «О лицензировании». Риэлтерская деятельность...
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