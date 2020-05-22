Цена участка в Абрицкой Слободе выросла с 6 до 45 тыс. рублей. Ажиотаж на аукционе 22 мая

Традиционно большой спрос наблюдается на участки в Колодищах. На торгах 22 июня разыгрывался участок №48 в квартале 303 (Лот №5). На него поступило 21 заявление, а в ходе торгов стартовая цена выросла более чем в 4 раза. В итоге лот ушел с молотка за 164 тыс. рублей, или $ 68.750.

Еще 16 человек боролось за 15 соток в деревне Новое Поле (Лот №1). Торги проходили активно, начальная цена выросла в 4,5 раза, достигнув 63.158 рублей, или $ 26.474.

Однако и это не предел. Рекордсменом по росту цены за время торгов стал лот №20 – участок в деревне Абрицкая Слобода. За участок боролись 12 заявителей, при этом цена лота во время аукциона выросла в 7,5 раза. Изначально участок выставлялся за 6190 рублей, в итоге был продан за 45.808 рублей ($ 19.201).

Всего активные торги прошли по 9 лотам из 20, еще 7 участков достались единственным заявителям по стартовой цене, увеличенной на 5%. На земельные наделы в Ратомке (Лот №2), Мачулищах (Лот №6) и Копиевичах (Лот №15) заявок не поступило.