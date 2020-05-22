﻿ Цена участка в Абрицкой Слободе выросла с 6 до 45 тыс. рублей. Ажиотаж на аукционе 22 мая. 21.by
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Цена участка в Абрицкой Слободе выросла с 6 до 45 тыс. рублей. Ажиотаж на аукционе 22 мая

25.05.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в Минском областном центре инвестиций и приватизации прошел аукцион по продаже земельных участков в частную собственность. Некоторые участки вызвали настоящий ажиотаж. Подробно – в обзоре Realt.by.

Настоящий ажиотаж вызвал лот №16 – участок площадью 7,4 сотки в Сенице. Желание купить участок прямо у МКАД высказали 26 претендентов, однако в день аукциона лот сняли с торгов.

Цена участка в Абрицкой Слободе выросла с 6 до 45 тыс. рублей. Ажиотаж на аукционе 22 мая

Традиционно большой спрос наблюдается на участки в Колодищах. На торгах 22 июня разыгрывался участок №48 в квартале 303 (Лот №5). На него поступило 21 заявление, а в ходе торгов стартовая цена выросла более чем в 4 раза. В итоге лот ушел с молотка за 164 тыс. рублей, или $ 68.750.

Еще 16 человек боролось за 15 соток в деревне Новое Поле (Лот №1). Торги проходили активно, начальная цена выросла в 4,5 раза, достигнув 63.158 рублей, или $ 26.474.

Однако и это не предел. Рекордсменом по росту цены за время торгов стал лот №20 – участок в деревне Абрицкая Слобода. За участок боролись 12 заявителей, при этом цена лота во время аукциона выросла в 7,5 раза. Изначально участок выставлялся за 6190 рублей, в итоге был продан за 45.808 рублей ($ 19.201).

Всего активные торги прошли по 9 лотам из 20, еще 7 участков достались единственным заявителям по стартовой цене, увеличенной на 5%. На земельные наделы в Ратомке (Лот №2), Мачулищах (Лот №6) и Копиевичах (Лот №15) заявок не поступило.


Цена участка в Абрицкой Слободе выросла с 6 до 45 тыс. рублей. Ажиотаж на аукционе 22 мая

Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Кадастровый номер земельного участка

Площадь земельного участка, га

Инженерная инфраструктура *

Начальная цена земельного участка, (руб.)

Кол-во участников

Цена про- дажи (руб.)

Цена про-дажи ($)

1

Горанский с/с, д. Новое Поле, участок №41

623681315101000332

0,1497

-

13 745

16

63 158

26 474

2

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок №11

623681708601003170

0,1228

электричество

50 000

-

-

-

3

Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок №12

623681708601003171

0,1200

электричество

50 000

1

52 631

22 061

4

г. Заславль, ул. Анусинская, участок №39

623650100001005234

0,1005

электричество, газ, водопровод

32 752

6

113 072

47 397

5

Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 303, участок №48

623683403101006624

0,1665

электричество, газ, водопровод

39 000

21

164 000

68 750

6

г.п. Мачулищи, ул. Авиаторов, участок №1

623655500001000971

0,1320

электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед»)

41 157

-

-

-

7

г.п. Мачулищи, ул. Авиаторов, участок №2

623655500001000972

0,1289

электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед»)

40 191

1

42 306

17 733

8

Новодворский с/с, аг. Гатово, участок №184

623684301601000571

0,1544

электричество, газ, водопровод

25 000

10

68 000

28 500

9

Новодворский с/с, д. Ельница, участок №5

623684303101000462

0,1215

электричество, газ, водопровод

25 000

5

48 718

20 421

10

Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок №25

623685201601000233

0,1350

-

19 400

1

20 421

8560

11

Папернянский с/с, д. Дофаренция

623685502601000018

0,1603

- (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением свыше 1000В, площадь охранной зоны – 0,0570 га)

38 000

2

67 319

28 218

12

Петришковский с/с, д. Кисели, участок №1

623685704201000039

0,1500

электричество, водопровод

12 000

1

12 631

5294

13

Петришковский с/с, д. Новашино

623685707101000373

0,1500

электричество, газ

20 000

1

21 052

8824

14

Самохваловичский с/с, д. Курковичи, участок №2

623686302101000120

0,1016

электричество

12 000

9

42 000

17 610

15

Сеницкий с/с, д. Копиевичи, ул. Центральная, участок №1

623686602101000115

0,1500

электричество, газ, водопровод

65 000

-

-

-

16

Сеницкий с/с, аг. Сеница, участок №1С

623686605101001204

0,0740

электричество, газ, водопровод, канализация

40 000

26

(снят с аукциона)

(снят с аукциона)

17

Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок №172

623687508101000783

0,1482

-

39 000

4

61 000

25 570

18

Шершунский с/с, д. Новый Двор

623685813601000337

0,1500

электричество

8100

1

8526

3574

19

Щомыслицкий с/с, д. Озерцо, участок №4

623688005601000447

0,1501

-

53 000

1

55 789

23 385

20

Юзуфовский с/с, д. Абрицкая Слобода, участок №3

623688200101000050

0,1481

электричество, газ

6190

 

 
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Сегодня в Минском областном центре инвестиций и приватизации прошел аукцион по продаже земельных участков в частную собственность. Некоторые участки вызвали...
 
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