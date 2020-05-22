Цена участка в Абрицкой Слободе выросла с 6 до 45 тыс. рублей. Ажиотаж на аукционе 22 мая

Настоящий ажиотаж вызвал лот №16 – участок площадью 7,4 сотки в Сенице. Желание купить участок прямо у МКАД высказали 26 претендентов, однако в день аукциона лот сняли с торгов.
Традиционно большой спрос наблюдается на участки в Колодищах. На торгах 22 июня разыгрывался участок №48 в квартале 303 (Лот №5). На него поступило 21 заявление, а в ходе торгов стартовая цена выросла более чем в 4 раза. В итоге лот ушел с молотка за 164 тыс. рублей, или $ 68.750.
Еще 16 человек боролось за 15 соток в деревне Новое Поле (Лот №1). Торги проходили активно, начальная цена выросла в 4,5 раза, достигнув 63.158 рублей, или $ 26.474.
Однако и это не предел. Рекордсменом по росту цены за время торгов стал лот №20 – участок в деревне Абрицкая Слобода. За участок боролись 12 заявителей, при этом цена лота во время аукциона выросла в 7,5 раза. Изначально участок выставлялся за 6190 рублей, в итоге был продан за 45.808 рублей ($ 19.201).
Всего активные торги прошли по 9 лотам из 20, еще 7 участков достались единственным заявителям по стартовой цене, увеличенной на 5%. На земельные наделы в Ратомке (Лот №2), Мачулищах (Лот №6) и Копиевичах (Лот №15) заявок не поступило.
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Кадастровый номер земельного участка
Площадь земельного участка, га
Инженерная инфраструктура *
Начальная цена земельного участка, (руб.)
Кол-во участников
Цена про- дажи (руб.)
Цена про-дажи ($)
1
Горанский с/с, д. Новое Поле, участок №41
623681315101000332
0,1497
-
13 745
16
63 158
26 474
2
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок №11
623681708601003170
0,1228
электричество
50 000
-
-
-
3
Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок №12
623681708601003171
0,1200
электричество
50 000
1
52 631
22 061
4
г. Заславль, ул. Анусинская, участок №39
623650100001005234
0,1005
электричество, газ, водопровод
32 752
6
113 072
47 397
5
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 303, участок №48