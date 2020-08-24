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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 августа 2020 года
24.08.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На рынке новостроек, напротив, наметился перелом тренда. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.6% и составляет 1333 $/м2. Последний раз отрицательная динамика здесь наблюдалась в конце июня.
Динамика объёма предложения сменила направление. Общее число выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 1.3%. Наиболее активно база пополнялась новыми объектами в Октябрьском, Центральном и Ленинском районах.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 617 $/м2 (-0.4%), Солигорск — 871 $/м2 (-0.7%), Молодечно — 754 $/м2 (-0.1%), Жодино — 734 $/м2 (+0.2%), Слуцк — 574 $/м2 (+0.7%).
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За неделю, с 17 по 24 августа 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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