Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 августа 2020 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю не изменился и располагается на отметке 1401 $/м2. Изменение за последний месяц также нельзя назвать существенным (+0.5%).

На рынке новостроек, напротив, наметился перелом тренда. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.6% и составляет 1333 $/м2. Последний раз отрицательная динамика здесь наблюдалась в конце июня.