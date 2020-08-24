﻿ Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 августа 2020 года. 21.by
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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 августа 2020 года

24.08.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю не изменился и располагается на отметке 1401 $/м2. Изменение за последний месяц также нельзя назвать существенным (+0.5%).

На рынке новостроек, напротив, наметился перелом тренда. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.6% и составляет 1333 $/м2. Последний раз отрицательная динамика здесь наблюдалась в конце июня.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 августа 2020 года

Хотя общая динамика цен на «вторичке» по итогам недели оказалась нулевой, продавцы вели себя гораздо активнее. Число объявлений, где снизили цену, оказалось максимальным за 2 месяца. Примечательно, что корректировки чаще встречались у объектов с ценами значительно превышающими средний уровень.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 августа 2020 года

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Динамика объёма предложения сменила направление. Общее число выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 1.3%. Наиболее активно база пополнялась новыми объектами в Октябрьском, Центральном и Ленинском районах.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 августа 2020 года

Средний уровень цен на 1- и 2-комнатные квартиры в последнее время «приклеился» к круглым отметкам в 1500 и 1400 $/м2. Квартиры с большим числом комнат закончили неделю с небольшим снижением (-0.1%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 августа 2020 года

В большинстве районов города средний уровень цен на квартиры изменился незначительно. Самая ощутимая коррекция наблюдалась в Октябрьском районе (-0.9%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 августа 2020 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 августа 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 818 $/м2 (+0.3%), Витебск — 643 $/м2 (без изменений), Гомель — 625 $/м2 (+0.2%), Гродно — 729 $/м2 (-0.4%), Могилев — 645 $/м2 (+0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 617 $/м2 (-0.4%), Солигорск — 871 $/м2 (-0.7%), Молодечно — 754 $/м2 (-0.1%), Жодино — 734 $/м2 (+0.2%), Слуцк — 574 $/м2 (+0.7%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 17 по 24 августа 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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