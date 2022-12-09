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В строящемся для очередников доме на Горецкого квартиры с отделкой теперь предлагают всем желающим. Условия и цены
09.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева летом начали строить десятиэтажный жилой дом. Заказчиком строительства выступает УКС Фрунзенского района. Первоначально все квартиры в панельной многоэтажке
Напомним, что дом № 8/2 (по генплану) будет иметь 10 этажей, 2 подъезда и 117 квартир. Серия здания − знакомая всем М464-У-М. В многоэтажке будут преимущественно однушки и двушки, две трешки запроектированы только на первом этаже. Кстати, собственники квартир на первом уровне будут иметь свои погреба с доступом через люк.
Летом сообщалось, что все квартиры будут сдаваться с отделкой. Стены оклеят обоями, на пол положат линолеум на теплозвукоизолирующей основе, в санузлах появится плитка.
Цена квадрата для всех желающих составляет 3480 рублей. К слову, для очередников она составляла 1974 рубля.
Тем, кто готов заключить договор, нужно быть готовым в течение 10 рабочих дней оплатить 20 процентов от общей стоимости объекта долевого строительства.
Панельную десятиэтажку начали строить 19 июля, а завершить планируют 4 июня 2023 года.
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В строящемся для очередников доме на Горецкого квартиры с отделкой теперь предлагают всем желающим. Условия и цены
В районе улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева летом начали строить десятиэтажный жилой дом. Заказчиком строительства выступает УКС Фрунзенского района....
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