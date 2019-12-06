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Лукашенко на переговорах с Путиным: не просим ничего, только равные условия
07.12.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Беларусь ничего не просит у России, только лишь равные условия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
"Мы не просим дешевый газ, дешевую нефть. Главное, чтобы равные были условия", - подчеркнул белорусский лидер.
Глава белорусского государства в первую очередь поблагодарил Владимира Путина за приглашение. Он отметил, что встреча проходит в канун большого события - 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. "За эти 20 лет сделано немало. Это известно. Немало предстоит сделать. Мы это не скрываем. Вы заметили, что наши
Он отметил, что перед встречей с Владимиром Путиным посмотрел российские телеканалы, информацию на ряде Telegram-каналов. "Все задаются вопросом в России: а что Лукашенко, с чем он туда едет, с чем он приехал вообще? Я скажу, Владимир Владимирович, мы действительно немало сделали, но мало говорим о том, что сделали, а надо было бы", - заметил белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что стороны собрались на встречу, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора и соответствующими вопросами. "Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, - люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия - больше ничего не надо", - заявил глава государства.
"Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать (в настоящее время цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м. - Прим. БЕЛТА) и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия (в России. - Прим. БЕЛТА) должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не зададим основу наших отношений, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы как ученый, кандидат экономических наук понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой в принципе работают наши
"Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом (на территории принадлежащего белорусской стороне санатория "Беларусь". - Прим. БЕЛТА). Поэтому я, можно сказать, в своем доме", - добавил глава государства.
Интересный момент: сразу после протокольных вступительных слов лидеров двух стран в помещении погас свет. "Это Дима Песков (пресс-секретарь Президента РФ. – Прим. БЕЛТА). Я знаю", - пошутил белорусский лидер.
Встреча проходит в резиденции Бочаров Ручей. На переговорах кроме глав государств присутствуют премьер-министры и другие представители правительственных делегаций двух стран.
Президент России Владимир Путин надеется, что Беларусь и Россия получат заметные преимущества от интеграции в Союзном государстве. Об этом он сообщил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.
"Хочу выразить надежду на то, что мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего, конечно, в сфере экономики, но не только, также и в социальной сфере, что чрезвычайно важно, а также получали заметные преимущества от этой интеграции", - сказал Владимир Путин.
Президент РФ напомнил, что сегодняшняя встреча проходит накануне 20-летия союзного договора. "Министры, председатели правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о Союзном государстве, поговорили, что и как нужно сделать, чтобы реализовать еще невыполненное в рамках этого документа, что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами, в том числе имею в виду наши отношения с другими коллегами в ЕАЭС, поговорить о перспективах. Мне кажется, в этом смысле наша встреча является знаковой", - добавил он.
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Беларусь ничего не просит у России, только лишь равные условия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах в Сочи с...
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