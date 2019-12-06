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Врачи — больше 1500 рублей, учителя — больше 1000 рублей. Сколько зарабатывают медики и учителя

07.12.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Власти обещают бюджетникам заметный рост зарплат. В 2020 году их средние заработки должны превысить 920 рублей. Медикам, к примеру, в следующем году намерены поднять заработки на 20% (а к 2025-му — и вовсе увеличить в 2 раза, чтобы не уезжали за границу). На прибавку могут также рассчитывать, по заверению властей, работники образования и низкооплачиваемые специалисты. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты медиков и педагогов отличаются по регионам.

Врачи — больше 1500 рублей, учителя — больше 1000 рублей. Сколько зарабатывают медики и учителя

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Средняя зарплата бюджетников в октябре составила 894,5 рубля. Это почти на 10 рублей, или 1,1% больше, чем в сентябре. Заметнее всего зарплаты бюджетников выросли в Минске — на 24,5 рубля, а меньше всего — в Минской области (на 0,6 рубля). Для сравнения: средняя зарплата по стране в октябре составила 1123 рубля.

Уточним, что все суммы в тексте указаны до уплаты налогов. В Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%).

В здравоохранении средние октябрьские заработки составили почти 925 рублей, в том числе у врачей — 1515 рублей, а у среднего медперсонала — 927 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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  Власти обещают бюджетникам заметный рост зарплат. В 2020 году их средние заработки должны превысить 920 рублей. Медикам, к примеру, в следующем году намерены поднять...
 
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