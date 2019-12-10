В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

Источник материала: Виртуальный Брест





Новый год все ближе, и время волшебства и удивительных праздников начинается! В крупнейшем торгово-развлекательном центре страны Dana Mall в ближайшее воскресенье, 15 декабря в 15:00, состоится большой новогодний детский праздник, главным героем которого вместе с ребятами станет самый настоящий в Беларуси Дед Мороз – прямо из Беловежской пущи!





В Dana Mall 15 декабря, состоится большой новогодний детский праздник, главным героем которого станет самый настоящий в Беларуси Дед Мороз – прямо из Беловежской пущи!

Вместе с неизменной спутницей Снегурочкой и другими сказочными персонажами Дед Мороз устроит для детей большой новогодний праздник. А еще привезет подарки для победителей проекта «Новогодняя почта Деда Мороза», который в предпраздничные дни радует маленьких посетителей ТРЦ Dana Mall. И все это – у потрясающей новогодней елки, которая установлена в главном атриуме торгового центра.

Потрясающая новогодняя елка установлена в главном атриуме торгового центра Dana Mall

Напомним, что в этом году в оформлении торгово-развлекательного центра доминирует тема глобального потепления, к которой привлечено всеобщее внимание. Компания Dana Holdings решила подробнее познакомить ребят с этой самой актуальной на планете проблемой.

Вплоть до 8 января в Dana Mall работает «Полярная станция» – ежедневно на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества «Пальчики» аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления, о том, как мы можем влиять на ее решение, и что может делать каждый из нас, чтобы предотвратить ее последствия.









В Dana Mall работает «Полярная станция» – ежедневно аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления

Кроме того, профессиональные и опытные педагоги каждый день проводят здесь с детьми занятия по различным видам детского творчества – ребята учатся лепить из пластилина, рисовать, клеить поделки. Даже самые маленькие ручки вмиг становятся умелыми, и дети после таких полезных занятий могут уже самостоятельно приготовить подарки под елку для своих родных!









Благодаря опытным педагогам даже самые маленькие ручки вмиг становятся умелыми

Еще один важный детский проект предновогодних дней в Dana Mall – «Новогодняя почта Деда Мороза». Его идея перекликается с главной темой «Полярной станции». Ведь глобальное потепление угрожает не только всей нашей настоящей планете, но и сказочному миру – дому Деда Мороза тоже грозит беда. Поэтому на «Полярной станции» ребята могут придумать, как спасти дом волшебного старика, а потом с помощью сказочной новогодней почты отправить ему свои идеи.













С помощью сказочной новогодней почты ребята могут отправить письмо Деду Морозу

«Новогодняя почта» и позовет Деда Мороза в дорогу. Ведь он прочитает каждое посланное в его адрес письмо и определит, кто из ребят придумал самые оригинальные и интересные идеи для спасения от глобального потепления. А так как накануне Нового года без подарков Дед Мороз не ходит, для победителей в его огромном мешке всегда найдутся очень приятные сюрпризы.

Но главное – настроение праздника, которым наполнен в эти дни ТРЦ Dana Mall!

Огромная, под самый купол атриума новогодняя елка не просто красива, а волшебна. Она анимирована – фигурки зверей и птиц, которые обитают на полюсе, двигаются, словно живые. У подножия – трио великолепных поющих пингвинов, которые полюбились ребятам еще в прошлом году. Их рождественские песенки, сопровождаемые смешными ужимками и подмигиваниями, приводят в восторг ребятню. И даже в сердцах взрослых пробуждают воспоминание о том, что Новый год – не просто любимый праздник, а настоящая сказка.





Огромная, под самый купол атриума новогодняя елка не просто красива - волшебна, а у подножия – трио великолепных поющих пингвинов













Северные птицы, белый медведь и моржи – по декорациям елки можно изучать фауну Приполярья

Новогоднее настроение во всем – в убранстве торгового центра, в новогодних мелодиях. А какой популярностью пользуются праздничные фотозоны на каждом этаже торгового центра плюс новогодняя световая объемная инсталляция при входе – ведь это действительно доступная и приятная возможность самостоятельно режиссировать новогоднюю съемку своих любимых и близких и получить отличные снимки на память!

















Праздничные фотозоны на каждом этаже торгового центра

И конечно же, Dana Mall – это отличная возможность подобрать подарки к празднику. Ведь здесь работают сотни магазинов ведущих мировых брендов и лучших отечественных производителей, а значит выбрать подарок можно на любой вкус и любые потребности!





Dana Mall – это отличная возможность подобрать подарки к празднику













В Dana Mall, работают сотни магазинов ведущих мировых брендов и лучших отечественных производителей

Не упустите возможность почувствовать приближение Нового года! Подарите детям радость встречи с любимыми персонажами праздника! Ведь Новый год – это не только полночь, «когда часы двенадцать бьют», а настоящая волшебная сказка, в которую мы погружаемся в детстве и трепетно проносим сквозь всю нашу жизнь.

Или кто-то еще не верит в Деда Мороза?

Запоминайте адрес, где живет новогодняя сказка: г. Минск, ТРЦ Dana Mall, ул. П. Мстиславца, 11.

И не упустите встречу с главным Дедом Морозом страны прямо в центре Минска в воскресенье, 15 декабря, в 15.00!