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В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

11.12.2019 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

Новый год все ближе, и время волшебства и удивительных праздников начинается! В крупнейшем торгово-развлекательном центре страны Dana Mall в ближайшее воскресенье, 15 декабря в 15:00, состоится большой новогодний детский праздник, главным героем которого вместе с ребятами станет самый настоящий в Беларуси Дед Мороз – прямо из Беловежской пущи!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall 15 декабря, состоится большой новогодний детский праздник, главным героем которого станет самый настоящий в Беларуси Дед Мороз – прямо из Беловежской пущи!

Вместе с неизменной спутницей Снегурочкой и другими сказочными персонажами Дед Мороз устроит для детей большой новогодний праздник. А еще привезет подарки для победителей проекта «Новогодняя почта Деда Мороза», который в предпраздничные дни радует маленьких посетителей ТРЦ Dana Mall. И все это – у потрясающей новогодней елки, которая установлена в главном атриуме торгового центра.

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

Потрясающая новогодняя елка установлена в главном атриуме торгового центра Dana Mall

Напомним, что в этом году в оформлении торгово-развлекательного центра доминирует тема глобального потепления, к которой привлечено всеобщее внимание. Компания Dana Holdings решила подробнее познакомить ребят с этой самой актуальной на планете проблемой.

Вплоть до 8 января в Dana Mall работает «Полярная станция» – ежедневно на третьем этаже торгового центра на островке детского творчества «Пальчики» аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления, о том, как мы можем влиять на ее решение, и что может делать каждый из нас, чтобы предотвратить ее последствия.

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall работает «Полярная станция» – ежедневно аниматоры рассказывают ребятам о проблеме глобального потепления

Кроме того, профессиональные и опытные педагоги каждый день проводят здесь с детьми занятия по различным видам детского творчества – ребята учатся лепить из пластилина, рисовать, клеить поделки. Даже самые маленькие ручки вмиг становятся умелыми, и дети после таких полезных занятий могут уже самостоятельно приготовить подарки под елку для своих родных!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

Благодаря опытным педагогам даже самые маленькие ручки вмиг становятся умелыми

Еще один важный детский проект предновогодних дней в Dana Mall – «Новогодняя почта Деда Мороза». Его идея перекликается с главной темой «Полярной станции». Ведь глобальное потепление угрожает не только всей нашей настоящей планете, но и сказочному миру – дому Деда Мороза тоже грозит беда. Поэтому на «Полярной станции» ребята могут придумать, как спасти дом волшебного старика, а потом с помощью сказочной новогодней почты отправить ему свои идеи.

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

С помощью сказочной новогодней почты ребята могут отправить письмо Деду Морозу

«Новогодняя почта» и позовет Деда Мороза в дорогу. Ведь он прочитает каждое посланное в его адрес письмо и определит, кто из ребят придумал самые оригинальные и интересные идеи для спасения от глобального потепления. А так как накануне Нового года без подарков Дед Мороз не ходит, для победителей в его огромном мешке всегда найдутся очень приятные сюрпризы.

Но главное – настроение праздника, которым наполнен в эти дни ТРЦ Dana Mall!

Огромная, под самый купол атриума новогодняя елка не просто красива, а волшебна. Она анимирована – фигурки зверей и птиц, которые обитают на полюсе, двигаются, словно живые. У подножия – трио великолепных поющих пингвинов, которые полюбились ребятам еще в прошлом году. Их рождественские песенки, сопровождаемые смешными ужимками и подмигиваниями, приводят в восторг ребятню. И даже в сердцах взрослых пробуждают воспоминание о том, что Новый год – не просто любимый праздник, а настоящая сказка.

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

Огромная, под самый купол атриума новогодняя елка не просто красива - волшебна, а у подножия – трио великолепных поющих пингвинов

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

Северные птицы, белый медведь и моржи – по декорациям елки можно изучать фауну Приполярья

Новогоднее настроение во всем – в убранстве торгового центра, в новогодних мелодиях. А какой популярностью пользуются праздничные фотозоны на каждом этаже торгового центра плюс новогодняя световая объемная инсталляция при входе – ведь это действительно доступная и приятная возможность самостоятельно режиссировать новогоднюю съемку своих любимых и близких и получить отличные снимки на память!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

Праздничные фотозоны на каждом этаже торгового центра

И конечно же, Dana Mall – это отличная возможность подобрать подарки к празднику. Ведь здесь работают сотни магазинов ведущих мировых брендов и лучших отечественных производителей, а значит выбрать подарок можно на любой вкус и любые потребности!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

Dana Mall – это отличная возможность подобрать подарки к празднику

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!

В Dana Mall, работают сотни магазинов ведущих мировых брендов и лучших отечественных производителей

Не упустите возможность почувствовать приближение Нового года! Подарите детям радость встречи с любимыми персонажами праздника! Ведь Новый год – это не только полночь, «когда часы двенадцать бьют», а настоящая волшебная сказка, в которую мы погружаемся в детстве и трепетно проносим сквозь всю нашу жизнь.

Или кто-то еще не верит в Деда Мороза?

Запоминайте адрес, где живет новогодняя сказка: г. Минск, ТРЦ Dana Mall, ул. П. Мстиславца, 11.

И не упустите встречу с главным Дедом Морозом страны прямо в центре Минска в воскресенье, 15 декабря, в 15.00!

 
Теги: Минск
 
 
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