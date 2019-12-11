Вайнштейн договорился с женщинами, которые обвиняли его в насилии. Ему не придётся признавать вину

Источник материала: KYKY

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного мирового соглашения с женщинами, которые обвиняли его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет The New York Times. С 2017 года больше 80 женщин, в том числе – известные актрисы и модели (например, Анджелина Джоли), заявили, что пострадали от сексуального насилия со стороны Вайнштейна.

Вайнштейн выплатит пострадавшим женщинам 25 миллионов долларов. Эти деньги распределят между более чем 30 актрисами и бывшими сотрудницами продюсера, которые подавали иски. По условиям сделки, Вайнштейн даже сможет не признавать свою вину и не выплачивать компенсацию из собственных средств. Все расходы возьмут на себя страховые компании, которые представляют студию Вайнштейна The Weinstein Company. Сейчас она проходит процедуру банкротства.

По данным The New York Times, мировое соглашение уже одобрили основные заинтересованные стороны, но суд его пока не утвердил. Однако СNN пишет , что адвокаты одной из жертв от сделки категорически отказались, назвав ее возмутительной и постыдной. Юристы заявили, что продолжат добиваться наказания для продюсера.

Мировое урегулирование отделено от уголовного дела Харви Вайнштейна, которым занимаются в Нью-Йорке. Его обвиняют в насилии над женщиной в номере отеля в Нью-Йорке в 2013 году, а также в принуждении к оральному сексу другой женщины в его квартире на Манхэттене в 2006 году. Уголовный процесс строится вокруг двух женщин, потому что остальные либо отказались участвовать в процессе, либо жаловались на преступления, которые не являются уголовными. Либо срок давности по этим преступлениям уже истек.

Продюсер же не признает свою вину и уверяет, что все его сексуальные контакты проходили по обоюдному согласию. Ожидается, что уголовный суд над Вайнштейном начнется 6 января 2020 года.