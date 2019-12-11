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Более 760 человек эвакуировали из школы в Белоозерске

12.12.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Белоозерске Березовского района сегодня из-за задымления в одной из школ были эвакуированы 766 человек, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Более 760 человек эвакуировали из школы в Белоозерске

В Березовский РОЧС в 10.28 поступил звонок от заместителя директора средней школы №3 Белоозерска. Женщина сообщила о задымлении на первом этаже четырехэтажного здания.

Более 760 человек эвакуировали из школы в Белоозерске

Администрация учреждения образования и педагоги до прибытия спасателей эвакуировали 725 учащихся.

Более 760 человек эвакуировали из школы в Белоозерске

Также школу покинули учителя и обслуживающий персонал.

Более 760 человек эвакуировали из школы в Белоозерске

"По предварительной информации, задымление возникло из-за тления электропроводки в электрощитовой без последующего горения. Тушение не производилось (здание школы отключено от трансформаторной подстанции работниками районных электросетей)", - пояснил Сергей Машнов.

Более 760 человек эвакуировали из школы в Белоозерске

Пострадавших нет.

 
 
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  В Белоозерске Березовского района сегодня из-за задымления в одной из школ были эвакуированы 766 человек, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского...
 
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