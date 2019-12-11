Более 760 человек эвакуировали из школы в Белоозерске

Источник материала: Виртуальный Брест

В Белоозерске Березовского района сегодня из-за задымления в одной из школ были эвакуированы 766 человек, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.





В Березовский РОЧС в 10.28 поступил звонок от заместителя директора средней школы №3 Белоозерска. Женщина сообщила о задымлении на первом этаже четырехэтажного здания.





Администрация учреждения образования и педагоги до прибытия спасателей эвакуировали 725 учащихся.





Также школу покинули учителя и обслуживающий персонал.





"По предварительной информации, задымление возникло из-за тления электропроводки в электрощитовой без последующего горения. Тушение не производилось (здание школы отключено от трансформаторной подстанции работниками районных электросетей)", - пояснил Сергей Машнов.

Пострадавших нет.