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Более 760 человек эвакуировали из школы в Белоозерске
12.12.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Белоозерске Березовского района сегодня из-за задымления в одной из школ были эвакуированы 766 человек, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления
В Березовский РОЧС в 10.28 поступил звонок от заместителя директора средней школы №3 Белоозерска. Женщина сообщила о задымлении на первом этаже четырехэтажного здания.
Администрация учреждения образования и педагоги до прибытия спасателей эвакуировали 725 учащихся.
Также школу покинули учителя и обслуживающий персонал.
"По предварительной информации, задымление возникло из-за тления электропроводки в электрощитовой без последующего горения. Тушение не производилось (здание школы отключено от трансформаторной подстанции работниками районных электросетей)", - пояснил Сергей Машнов.
Пострадавших нет.
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В Белоозерске Березовского района сегодня из-за задымления в одной из школ были эвакуированы 766 человек, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского...
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