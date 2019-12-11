Говорят, что быть многодетной матерью трудно. Но, пожалуй, лучше других

об этом знают сами мамы.

Недавно в Смолевичском райисполкоме состоялось торжественное награждение Орденом Матери семи женщин нашего района за рождение и воспитание пятерых и более деток. Среди них — Татьяна Василенок, которая при личной встрече с корреспондентами «КС» поделилась своей жизненной историей и развеяла миф о том, что материнство — тяжелая ноша на хрупких женских плечах.

Наша встреча с Татьяной состоялась в уютном частном доме по улице 50 лет ВЛКСМ г. Смолевичи, где наша героиня счастливо живет со своей большой семьей.

На пороге нас встретила сама хозяйка — молодая милая женщина с добрыми улыбающимися глазами. Тихонько проходим на кухню и стараемся не шуметь: младшенький спит. За чашкой ароматного чая неспешно беседуем о жизни.

История Татьяны — это история счастливой женщины, которая и подумать не могла, что станет многодетной мамой и останется жить в Смолевичах. Но судьба распорядилась по-своему.

Родилась Татьяна в деревне Метличицы Логойского района. Окончив местную школу, поступила в Смолевичское училище, чтобы получить профессию продавца. С этого момента, можно сказать, и началась ее семейная история.

— Я приехала в Смолевичи осенью. Скажу, что город меня не впечатлил и оставил о себе какое-то гнетущее впечатление. Мне здесь страшно не понравилось. И я решила, что как только окончу учебу, обязательно уеду отсюда, — рассказывает Татьяна.

Юная студентка вместе с двумя одногруппницами сняли комнату у милой старушки, жившей в частном доме по улице 50 лет ВЛКСМ. В этом доме Татьяна и познакомилась со своим будущим мужем — Дмитрием. Дмитрий пришел в дом, где «квартировали» девушки, чтобы встретиться со своим другом, встречавшимся с одной из Татьяниных сокурсниц.

— Дверь открыла я, — продолжает рассказ героиня, — мы познакомились. Как он мне потом рассказывал, это была любовь с первого взгляда. После знакомства Дмитрий стал заходить в гости, вскоре позвал замуж. Я сразу отказывала. Но он был настойчив, не опускал руки и продолжал настаивать на своем. Даже к родителям моим поехал и заявил о своем намерении. Мама и папа не ожидали такого поворота событий, но после личной встречи с Димой отец сказал: «Парень он хороший, самостоятельный. Так что, Татьяна, согласие свое даем». И мы поженились. Я ведь была совсем еще девчонкой и даже не задумывалась о том, что мы станем многодетной семьей, что жить будем в Смолевичах и на той же улице, на которой познакомились.

Первенцем в молодой семье стал сын Игорь. Спустя 4 года родилась дочурка — Валерия.

— Игорек и Лера подросли, — продолжает Татьяна, — и муж стал говорить, что можно «пойти за третьим». Я даже мысли такой не допускала. И отвечала ему, что это только с другой женой — не со мной. Я не хочу. А спустя какое-то время мне стали сниться маленькие дети, на улице я стала обращать внимание на мамочек с колясками. А тут еще и случай помог: я как-то подошла к Игорю, чтобы обнять его, а он говорит мне: «Мама, ну, я уже большой, чтобы обниматься». И мы с мужем решились на третьего ребенка. Муж хотел, чтобы родился мальчик. Но появилась Настенька. И мы решили «сходить за мальчиком». Родилась Машенька. А потом мы даже про это не думали. Прошло время. Мы с мужем решили повенчаться. А через год после венчания родился наш долгожданный сынок — Олег.

Сейчас Татьяна находится в отпуске по уходу за ребенком: младшему нет еще и двух лет. Несмотря на то, что хлопот у женщины хватает, она говорит, что быть многодетной мамой совсем не сложно. Несмотря на то, что муж по роду профессии (Дмитрий — дальнобойщик) часто уезжает в длительные командировки, и все заботы о детях и доме ложатся на ее плечи:

— Я прекрасно все успеваю, потому что умею планировать свое время, — с улыбкой говорит наша героиня. — И готовить очень люблю, поэтому с удовольствием провожу время на кухне. Сложно, конечно, что девчонки учатся в разные смены, но и это не доставляет нам особых проблем. При этом мы успеваем и в костел ходить. Там мы бываем практически ежедневно. Старшему сыну 24 года, он, как и отец, работает дальнобойщиком, только выбрал для себя европейское направление, очень доволен выбранной профессией. Хоть и окончил Марьиногорский техникум, все же по полученной специальности работать не стал, говорит, что душа не лежит. Валерия — студентка Витебского медицинского университета. Настенька и Маша — учатся в СШ №2: Настя — в 4-м классе, а Машенька — первоклассница. Олежке сейчас год и восемь месяцев. Живем дружно. Папа у нас — наша опора, мы за ним как за каменной стеной. Очень любим проводить время вместе, разговаривать, обсуждать, как прошел день каждого. Девчонки — мои помощницы и папины любимицы. Я очень благодарна своим родителям за то, что родили меня, и Богу — за прекрасных деток и любимого мужа.

Сама Татьяна выросла в семье, где трое детей. Причем, Татьяна — из двойняшек.

— Мы с мамой противоположные люди. Она и подумать не могла, что у нее будет трое деток. И когда у нас родился Олежка, мама моя была, как сейчас говорят «в шоке». Очень волнуется за меня, как я справляюсь, не устаю ли. А я не устаю повторять, что материнство для меня — безграничное счастье, и все заботы мне не в тягость. Я, когда пришла на работу в детский сад (ГУО «Ясли-сад №1 г. Смолевичи»), хотя до этого работала во многих местах, в том числе и по профессии — продавцом, я как глоток свежего воздуха получила. Мне так нравится работать с детьми, что я поняла: это мое. Когда меня окружают дети, я очень счастлива. Я считаю, что нашей семье помогает Бог. Он видит, что человек старается, и помогает, чтобы все получилось.

Главным праздником в семье является Рождество.

— Мы ходим на службу в костел. А когда возвращаемся, устраиваем настоящий праздник. Хотим, чтобы и в этом году нам удалось собраться вместе и встретить праздник в теплом семейном кругу.

Глядя на Татьяну, с уверенностью можно сказать, что поистине миром правит любовь, самая сильная из которых — материнская. Ей все по плечу и под силу. А когда детишки, обнимая маму, нежно шепчут: «Мама! Ты самая лучшая», то можно и горы свернуть.

Марина

МИХАЙЛОВСКАЯ.