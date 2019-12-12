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До конца 2020 года запустят поезд из Минска в Москву

13.12.2019 09:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До конца 2020 года запустят поезд из Минска в Москву
БЕЛТА

Обсуждается внедрение ускоренного прямого дневного пассажирского сообщения между Минском и Москвой.

«В настоящий момент идет проработка этого проекта. Стоит задача, чтобы днем за шесть часов в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова.

Проект планируется реализовать до конца 2020 года.

График на 2019/2020 годы предусматривает курсирование 22 пар поездов формирования БЖД в сообщении с РЖД. В международных перевозках Белорусской железной дороги около 69% объема приходится на Россию. 

До конца 2020 года запустят поезд из Минска в Москву
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Теги: Минск
 
 
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Ожидается, что поезд будет преодолевать маршрут всего за 6 часов.
 
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