До конца 2020 года запустят поезд из Минска в Москву

Обсуждается внедрение ускоренного прямого дневного пассажирского сообщения между Минском и Москвой.

«В настоящий момент идет проработка этого проекта. Стоит задача, чтобы днем за шесть часов в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова.

Проект планируется реализовать до конца 2020 года.