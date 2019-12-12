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Лига Европы: гол белоруса стал решающим для «Ференцвароша» в игре с «Лудогорцем»

13.12.2019 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Благодаря этому поединок закончился «ничьей».

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы "Ференцварош" и "Лудогорец" сыграли вничью — 1:1.

Гол белоруса Сигневича помог "Ференцварошу" избежать поражения, сообщает pressball.by.

ЛУДОГОРЕЦ — ФЕРЕНЦВАРОШ — 1:1

РАЗГРАД. "Лудогорец-Арена", 12 декабря.

ЛУДОГОРЕЦ: Илиев, Сисиньо, Терзиев, Недялков, Григоре, Вандерсон (Дяков, 85), Абель, Марселиньо, Баджи, Лукоки (Тшибота, 77), Кешерю (Икоко, 90).

ФЕРЕНЦВАРОШ: Дибус, Ботка, Фримпонг, Блажич, Хайстер, Шигер (Шкварка, 79), Зубков, Нген, Харатин (Игнатенко, 84), Изаэл, Боли (Сигневич, 84).

ГОЛЫ: 1:0 — Лукоки (24). 1:1 — Сигневич (95+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Фримпонг (27), Терзиев (59), Ботка (66)

Видеообзор матча.

Группа "Н": Эспаньол — 11 очков (6 матчей), Лудогорец — 8 (6), Ференцварош — 7 (6), ЦСКА — 5 (6).
 
 
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