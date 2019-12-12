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304 кг просроченной продукции изъяли из торговых объектов в Гродненском районе в этом году
13.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В преддверии наступающих праздников специалисты санслужбы усилили контроль за соблюдением работниками торговли санитарно-эпидемиологических требований, рассказывает газета
В ноябре специалисты
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В преддверии наступающих праздников специалисты санслужбы усилили контроль за соблюдением работниками торговли санитарно-эпидемиологических требований,...
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