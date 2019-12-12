304 кг просроченной продукции изъяли из торговых объектов в Гродненском районе в этом году

Источник материала: Вороновская газета





В преддверии наступающих праздников специалисты санслужбы усилили контроль за соблюдением работниками торговли санитарно-эпидемиологических требований, рассказывает газета «Перспектива».

В ноябре специалисты Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинг 12 торговых объектов в районе. Нарушения выявлены во всех. В восьми осуществлялась реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности, в пяти обнаружены продукты без маркировки, сообщила заведующий отделением гигиены питания зонального центра Татьяна Хартанович. Запрещена реализация 39 кг продукции. Кроме того, имели место случаи нарушения температурного режима, совместной реализации продовольственного сырья и полуфабрикатов с готовой продукцией. В некоторых объектах рядом находились корма для животных и продукты.



Руководителям субъектов направлены рекомендации об устранении нарушений. За неоднократную реализацию продуктов с истекшим сроком годности юрлица – ООО «Крослайт» и Гродненское областное потребительское общество – привлечены к административной ответственности.



– В канун новогодних праздников мы усилили контроль за реализацией продукции не только в Гродненском районе, но и в Гродно. Под пристальным вниманием будут крупные торговые объекты, – отметила Татьяна Николаевна.

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