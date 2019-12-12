Иностранным гражданам, лицам без гражданства и временно пребывающим на территории Республики Беларусь важно знать о последствиях привлечения к административной ответственности за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).

Имеются факты нарушения иностранцами ст. 18.16 КоАП Беларуси («Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)»).

Согласно Закону Республики Беларусь №105-3 «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» иностранец может быть выслан из страны в интересах национальной безопасности государства, общественного порядка, защиты нравственности, прав и свобод граждан. Совершение иностранным гражданином любого противозаконного деяния, за которое в законодательстве Республики Беларусь предусмотрена административная и уголовная ответственность, может послужить основанием для того, чтобы выставить нерадивого гостя за порог. Это напрямую касается и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Учитывая, что большая часть правонарушений совершается лицами, которые имеют разрешение на постоянное проживание в нашей стране, органами внутренних дел ставится вопрос о целесообразности пребывания иностранца на территории нашей страны и тщательно анализируется личность зарубежного гостя, преступившего черту закона. В отдельных случаях принимается решение об аннулировании статуса постоянно проживающего в Беларуси и последующем выселении из нашей страны в страну гражданской принадлежности.

За текущий год в отделение по гражданству и миграции Смолевичского РОВД из отдела государственной автомобильной инспекции Смолевичского РОВД поступило 2 материала в отношении зарубежных гостей нашего района (для сравнения: за аналогичный период прошлого года таких материалов было шесть). Так, в 2019 году отделением по гражданству и миграции рассматривались вопросы о целесообразности проживания в отношении лица без гражданства и гражданина Украины, постоянно проживающего в Республике Беларусь, которые были привлечены к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сотрудниками органов внутренних дел были внимательно изучены объективные причины, которые могли сподвигнуть иностранцев на совершение указанного правонарушения, рассмотрены характеристики с места работы и с учетом всех обстоятельств заграничным гостям был дан шанс на исправление.

Подытоживая, следует отметить, что единственный способ избежать ответственности – не садиться за руль транспортного средства в нетрезвом виде!

Елена ДЕРКАЧ, специалист отделения по гражданству и миграции Смолевичского РОВД.