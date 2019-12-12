В Беларуси книга Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» признана самой популярной в 2019 году

Источник материала: Вороновская газета





Книга Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім», переизданная издательством «Попурри», признана самой популярной в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство информации совместно с Национальной книжной палатой и Национальной библиотекой Беларуси сегодня дали старт проекту «Книги Беларуси. Год 2019». Мероприятие проходит в выставочном зале Национальной библиотеки. Сотни издателей государственной и частной форм собственности, общественных и религиозных объединений, индивидуальных предпринимателей приглашены на уникальную выставку, которая впервые представила книги , изданные в Беларуси в 2019 году. Символическим открытием выставки стало представление белорусского автора (его книги), который по результатам анализа информации книготоргующих организаций, Национальной книжной палаты является наиболее популярным у современного читателя.