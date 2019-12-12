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В Беларуси книга Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» признана самой популярной в 2019 году

13.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси книга Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» признана самой популярной в 2019 году

Книга Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім», переизданная издательством «Попурри», признана самой популярной в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство информации совместно с Национальной книжной палатой и Национальной библиотекой Беларуси сегодня дали старт проекту «Книги Беларуси. Год 2019». Мероприятие проходит в выставочном зале Национальной библиотеки. Сотни издателей государственной и частной форм собственности, общественных и религиозных объединений, индивидуальных предпринимателей приглашены на уникальную выставку, которая впервые представила книги, изданные в Беларуси в 2019 году. Символическим открытием выставки стало представление белорусского автора (его книги), который по результатам анализа информации книготоргующих организаций, Национальной книжной палаты является наиболее популярным у современного читателя.

https://www.belta.by
 
 
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Книга Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім», переизданная издательством «Попурри», признана самой популярной в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА....
 
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