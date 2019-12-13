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В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации
Источник материала: СТВ
Новости США. Режим чрезвычайной ситуации введен властями в американском Новом Орлеане. Причина – массированная кибератака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Компьютерные системы, которые используют городские службы, подверглись атаке с применением вирусов-вымогателей. Какие службы пострадали – не сообщается. В целях предосторожности многие серверы были отключены. Для защиты компьютеров привлечены специалисты из американских спецслужб.
В августе газета The New York Times сообщила, что в 2019 году в США кибератакам с применением вирусов-вымогателей подверглись более 40 американских городов. Властям некоторых из них пришлось выплатить преступникам деньги.
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Новости США. Режим чрезвычайной ситуации введен властями в американском Новом Орлеане. Причина – массированная кибератака, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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