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В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации

14.12.2019 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Режим чрезвычайной ситуации введен властями в американском Новом Орлеане. Причина – массированная кибератака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации

Компьютерные системы, которые используют городские службы, подверглись атаке с применением вирусов-вымогателей. Какие службы пострадали – не сообщается. В целях предосторожности многие серверы были отключены. Для защиты компьютеров привлечены специалисты из американских спецслужб.

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В августе газета The New York Times сообщила, что в 2019 году в США кибератакам с применением вирусов-вымогателей подверглись более 40 американских городов. Властям некоторых из них пришлось выплатить преступникам деньги.

В Новом Орлеане из-за кибератаки ввели режим чрезвычайной ситуации

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Новости США. Режим чрезвычайной ситуации введен властями в американском Новом Орлеане. Причина – массированная кибератака, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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