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Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

16.12.2019 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США событий в Османской империи в 1915 году "геноцидом армян"




Как передает РИА Новости, об этом турецкий президент сказал в эфире телеканала A Haber.  "Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница в истории США", - сказал Эрдоган 

Напомним, что сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить так называемый "геноцид армян".
 
 
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом...
 
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