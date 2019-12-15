Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Как передает, об этом турецкий президент сказал в эфире телеканала A Haber. "Мы открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница в истории США", - сказал Эрдоган