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Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Источник материала: Партизан
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США событий в Османской империи в 1915 году "геноцидом армян"
Как передает
Напомним, что сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить так называемый "геноцид армян".
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом...
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