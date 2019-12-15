В связи с проводимой модернизацией телефонной сети и переключением номерной емкости на современную мультимедийную платформу в редакции «МП» поменялись номера телефонов:
Главный редактор — 49-285 (факс);
Редактор отдела общественно-политической жизни — 49-607;
Редактор отдела писем и социальных проблем — 49-074;
Редактор агропромышленного отдела — 49-607;
Редактор коммерческого отдела — 49-873;
Редактор интернет-ресурса — 49-873;
Главный бухгалтер — 79-582 (факс);
Компьютерная (вопросы рекламы) — 49-624.