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«Большая радость для детей». В Минской области стартовала новогодняя акции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 100 добрых рождественских желаний собираются исполнить в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь началась масштабная новогодняя акция. Её участники – молодые ребята – посетят больницы, приюты, школы-интернаты, чтобы подарить детям сотни игрушек, улыбок и хорошее настроение.
Акция началась в посёлке Лесной. Сперва участники украсили новогоднюю ёлку, а затем навестили маленьких пациентов детской областной клинической больницы.
Алеся Малащенко:
Мария Модолинская:
До 8 января волонтёры будут дарить праздник детям по всей области. Ближайшие адреса в маршруте – Ждановичи и Минский район.
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Новости Беларуси. 100 добрых рождественских желаний собираются исполнить в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь началась...
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