Скелеты опять выглянули из шкафа: что будет после признания Гаравского





Бывший собровец повествует о расправах подробно, складно и буднично – как будто речь идет о том, что ел вчера на ужин. В то же время DW отмечает недосказанность в его ответах. Действительно, после детального ознакомления с интервью вопросы остаются.





Каковы мотивы Гаравского

Салідарнасць Версии на этот счет могут быть разные, пишет





Раскаяние. Гаравский не очень похож на человека, которого затерзали муки совести. Но исключать это нельзя.





Желание получить политическое убежище. Однако признание в совершенных преступлениях – не самый простой путь, чтобы остаться на Западе.





Политическая игра. Бывший министр внутренних дел Юрий Сиваков в беседе с «Нашай Нівай» счел интервью экс-собровца вбросом накануне встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.





«Григорьевичу старшие братья закрыли шлагбаум на Запад». Олег Алкаев, в свое время возглавлявший СИЗО на Володарского, а затем рассказавший, что знал об убийствах Юрия Захаренко и Виктора Гончара, в разговоре со «Свабодай» тоже предполагает, что





Российский след в этой истории – едва ли не первое, что приходит в голову. Особенно с учетом того, что интервью опубликовано в промежутке между провалившимися (7 декабря) переговорами Путина с Лукашенко и очередным раундом, намеченным на 20 декабря.





Однако следует учесть, что Юрий Гаравский обратился на DW несколько месяцев назад. Так что, привязка к декабрьским событиям не выглядит столь уж вероятной.





Что вызывает сомнения

Гаравский не слишком внятно объясняет причины своего ухода из СОБРа. Из документов он демонстрирует лишь ксерокопию удостоверения члена Белорусской ассоциацию ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь».





Но главное, на чем спотыкаешься, это следующий фрагмент интервью:





«Года два назад под чужим электронным адресом, скрыв все данные, написал на оппозиционный сайт «Хартия-97»: «Здравствуйте, я такой-то. Хочу рассказать, что знаю про Захаренко, Гончара и Красовского». Они ответили: «Хорошо, давайте встретимся». А на следующий день звонит мне Павличенко и говорит: «Ты туда не ходи, потому что там тебя посадят».





То есть люди, которые, по версии Гаравского, совершили на него покушение в 2007 году, так сказать, просто в превентивном порядке, после того, как он решил все рассказать «Хартии», ограничились тем, что погрозили пальчиком? «Туда не ходи» – и всё? Не добили, не арестовали по какому угодно обвинению и даже паспорт не отобрали?





Как Павличенко помог Гаравскому

Однако после комментариев бывшего командира СОБРа Дмитрия Павличенко доверие к сказанному Юрием Гаравским растет обратно пропорционально. Ибо получилось все как в анекдоте: «во-первых, я ваш кувшин вернул в целости и сохранности, во-вторых, когда я его брал, он уже был с трещиной, а в-третьих, я его вообще никогда не брал».





Сперва на TUT.BY появляется заявление Павличенко, что Гаравского он знает с наихудшей стороны: тот якобы никакого отношения к СОБРу не имеет, опозорил честь мундира, занявшись вымогательством, а в 1999-м, то есть в период описываемых событий, вообще сидел за решеткой.





После этого «Наша Ніва» публикует слова Павличенко: никакого Гаравского я не знаю. Так «с трещиной» или «вообще никогда не брал»?





В первом случае Павличенко еще и описывает, как помогал Гаравскому после отсидки. Экс-командир СОБРа очень мало похож на мать Терезу: поэтому как-то сильно сомнительно, что он взял шефство над человеком, опозорившим внутренние войска, а потом и попавшемся на очередных махинациях.





Почему вдруг Павличенко отрекся от самого факта знакомства с Гаравским? Складывается впечатление, что TUT.BY застал бывшего командира СОБРА врасплох. Последний не только произнес пару удивительных оборотов – «ну, может быть, кто-то там чем-то этим занимался», « эти вот вопросы в компетенции других органов » (по контексту речь идет о похищениях и убийствах оппозиционеров – Ред.) – но и привел факты, которые возможно проверить: в частности, отбывал ли Гаравский уголовное наказание за вымогательство в 1999 году? Складывается впечатление, что TUT.BY застал бывшего командира СОБРА врасплох. Последний не только произнес пару удивительных оборотов – «ну, может быть, кто-то там чем-то этим занимался», «» (по контексту речь идет о похищениях и убийствах оппозиционеров – Ред.) – но и привел факты, которые возможно проверить: в частности, отбывал ли Гаравский уголовное наказание за вымогательство в 1999 году?





Если да, то его интервью резко обесценивается, что чрезвычайно выгодно властям Беларуси. А если нет…





Возможно, именно поэтому Павличенко стал отрицать сам факт знакомства с Гаравским.









Возможные последствия

На самом деле, сомнений в том, кто убил Захаренко и Гончара, не осталось задолго до интервью Гаравского. Бывший собровец (будем называть его так, пока не доказано обратное) добавил в эту историю красок.





Однако гораздо более весомыми являются материалы, которые кандидат в президенты Владимир Гончарик обнародовал еще в далеком 2001 году: рапорт заместителя министра внутренних дел Николая Лопатика, протокол допроса Олега Алкаева и другие документы из уголовного дела.





Признание Гаравского стало очередным напоминанием, что скелеты в шкафу не утаишь. Для Лукашенко это, конечно, неприятно. Но пока никакими сверхъестественными последствиями главе Беларуси случившееся не грозит.





В конце концов, и Запад, и наше общество (вернее, та его часть, которая чем-то интересуется) давно в курсе, кто виноват, и смирились с тем, что сделать с этим прямо сейчас ничего нельзя.





Однако точка в этой истории явно не поставлена.