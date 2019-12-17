Источник материала: Полесская правда



Некоторые услуги железнодорожных и автовокзалов подорожают в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №94 от 6 декабря 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документом установлены новые предельные максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов, а также на услуги автомобильных терминалов, оказываемые пассажирам и перевозчикам.

В частности, после вступления в силу документа вырастет тариф на оформление проездных документов (билетов) на д/ж вокзалах. Так, тариф на оформление билетов в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий вырастет на 15 копеек и составит 30 копеек, оформление билета на поезд международных линий «туда»- на 20 копеек до 70 копеек, «обратно» или от другой станции — на 10 копеек до 1 рубля.

Постановлением предусмотрено также повышение тарифов за переоформление проездных документов: на проезд в день отправления поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий — на 15 копеек (до 30 копеек), в день отправления поезда международных линий — на 20 копеек (до 70 копеек).

Чтобы забронировать билет, нужно будет заплатить 30 копеек (сейчас 25).

Повышаются также тарифы за оформление возврата платежей за неиспользованный билет или неиспользованный перевозочный документ на багаж либо грузобагаж — на 15 копеек до 30 копеек.

Тариф на бронирование места для проезда в автобусах при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении вырастет на 4 копейки и составит 15 копеек.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.