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Чем опасна система бесключевого доступа в автомобиле?

18.12.2019 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Чем опасна система бесключевого доступа в автомобиле?
Фото из открытых источников

Система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой «KeyLess» появилась два десятилетия назад на премиальном Mercedes-Benz S-класса. Система на небольшом расстоянии «видела» ключ с радиометкой внутри и открывала замки, как только водитель прикасался к сенсорам на рукоятке. С течением времени эта опция стала использоваться даже на недорогих машинах массового сегмента, таких как Kia Rio или Hyundai Creta. К тому же теперь она научилась еще и запоминать индивидуальные настройки сидений и регулировать рулевую колонку, если в машине имеются подобные опции. Однако есть у «бесключевого доступа» и существенные недостатки. В первую очередь это его уязвимость перед угонщиками, настолько серьезная, что страховые компании продают для них КАСКО с повышающим коэффициентом. 

Чем опасна система бесключевого доступа в автомобиле?
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Обмен паролем и отзывом 

Электронный блок управления (ЭБУ) постоянно сканирует пространство и деблокирует замки дверей, только если получает ответ от небольшого передатчика в брелоке ключа. Этот сигнал очень слабый, и он не распространяется на расстояние более 1—1,5 метров от источника излучения. Основные элементы системы бесключевого доступа защищены неплохо. Внутри ключа помещена микросхема, которая кодирует и декодирует сигналы, передающиеся в центральный ЭБУ. Блок управления двигателем в машине подключен к системе бесключевого доступа и обменивается с ней информацией. В случае неверного сигнала от ключа мотор не запустится. По периметру кузова расположено несколько принимающих антенн, чтобы ловить сигналы не только снаружи, но и изнутри. Две антенны вмонтированы в дверях, другая — в крыше, третья — в крышке багажника или на заднем стекле. 

Все они принимают кодированные сигналы от десятков подобных ключей в сумках и в карманах людей, которые проходят рядом с машиной, и передают коды в блок управления. Далее компьютер декодирует их, сверяется с данными в памяти и решает, допускать визитера в салон или нет. 

В целом постоянный сигнал ключа похож в этом случае на стук в дверь, после чего автомобиль спрашивает: «Кто там?» То есть происходит обмен паролями и отзывами. 

Процесс разделяется на два этапа. ЭБУ должен удостовериться, что ключ подлинный. Для этого он повторно отправляет закодированный сигнал, а брелок должен прислать «отзыв». Причем эти коды не дублируются, чтобы исключить считывания и записи их злоумышленниками, а используются в случайном порядке из предустановленного в памяти списка команд. 

Если обмен кодами прошел успешно, то ЭБУ дает команду на открытие замков. Причем так быстро, что записывающая аппаратура почти не успевает считать и записать сигнал. 

Обман умных замков 

Однако злоумышленники придумали способ обмануть систему. Работают они командой. Один выслеживает владельца. С собой он несет сумку со спецаппаратурой, которая может ловить сигнал ключа, усиливает его и передает на аналогичное оборудование у подельников. Преступник может сесть за соседний столик в столовой или в кафе и невзначай бросить сумку в метре от владельца машины. Он также может проследить за ним до квартиры и прислонить приемник аппаратуры к входной двери, чтобы поймать сигнал ключа, находящегося в прихожей на тумбочке. 

Чем опасна система бесключевого доступа в автомобиле?
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Усиленный и ретранслированный сигнал передается к автомобилю и запускает процесс обмена кодами. Аппаратура связывает ЭБУ охранной системы машины и чип ключа друг с другом дистанционно. В процессе сверки кодов ЭБУ получает правильные ответы и не находит причин не открывать замок. Угонщик садится в машину, запускает мотор кнопкой и уезжает. 

Защитить себя от подобного развития события несложно. Ключ от автомобиля с системой KeyLess необходимо хранить подальше от входной двери своей квартиры, чтобы считывающая аппаратура не могла его обнаружить. Ну а для ношения в сумке или в кармане можно приспособить экранирующий металлический чехол, который будет препятствовать прохождению радиосигнала. Хотя при приближении к машине ключ придется вытаскивать из этого чехла, что порождает некоторые неудобства, для победы над которыми и придумывалась система KeyLess.

 
 
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Фото из открытых источников Система бесключевого доступа и пуска двигателя кнопкой «KeyLess» появилась два...
 
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