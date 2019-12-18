«Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы» – итоги научно-практической конференции

От Бреста до Владивостока, от подземных вод до космического пространства – география участников и обсуждаемых тем впечатляет. В Москве прошла научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства. В работе конференции приняли участие около 500 делегатов, представляющих различные министерства, ведомства и организации Беларуси и России.









8 декабря 2019 в календаре Союзного государства значилась как по-настоящему знаменательная дата. Именно в этот день ровно 20 лет президенты Беларуси и России подписали Договор о создании качественно нового интеграционного объединения двух стран. За годы, прошедшие с момента подписания договора, в союзном формате было реализовано множество проектов белорусско-российского взаимодействия. Специально к юбилею в Москве была организована научно-практическая конференция под названием «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы». Именно так, «без помпы и по-деловому», как выразился незадолго до мероприятия Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, и было решено подвести итоги двадцатилетней работы Союзного государства, а также обсудить перспективные направления его развития.

Рефлексия пройденного, актуализация предстоящего

В общей сложности в конференции приняли участие около 500 делегатов из различных уголков России и Беларуси. Среди участников мероприятия были представители разных поколений и возрастов, в совокупности обладающие широкой палитрой профессиональных бэкграундов. Всего в рамках конференции было организовано шесть основных тематических секций, затрагивающих различные аспекты интеграционного развития в правовой, социальной, экономической и транспортной сферах, а также в сферах обеспечения безопасности и молодежной политики.Выступая на открытии научного форума, Госсекретарь СГ Григорий Рапота отметил, что проведение подобного мероприятия является новым опытом для Союзного государства. По его словам, формат мероприятия позволит должным образом отрефлексировать все достижения и итоги двухстороннего сотрудничества Беларуси и России в союзном формате, а также определить наиболее перспективные направления расширения этого сотрудничества.

На пленарном заседании конференции были зачитаны послания от премьер-министров России и Беларуси, Дмитрия Медведева и Сергея Румаса соответственно. В своих обращениях они подчеркнули важность существования Союзного государства и подтвердили готовность правительств двух государств углублять сотрудничество в союзном формате.

Привычные аспекты взаимодействия и новые вызовы









После непродолжительной, но от этого не менее содержательной дискуссионной панели на пленарном заседании, свою работу начали шесть отдельных секций конференции. Первая из них под названием «Сближение законодательства Беларуси и России – фундамент Союзного государства» была посвящена вопросам гармонизации правовой сферы двух государств-участников объединения. По мнению специалистов в области нормотворчества, за 20-летний срок наибольшие успехи в этом направлении достигнуты в регулировании социальной сферы, особенно с точки зрения гарантирования равных трудовых прав, а также оказания медицинских и образовательных услуг. Вместе с тем, по меткому замечанию одного из спикеров конференции, на данный момент продолжает оставаться целый ряд нерешенных – но ни в коем случае не неразрешаемых – вопросов, касающихся, например, обеспечения равных прав деятельности субъектов хозяйствования на территории обеих стран. Кроме этого, реалии современной жизни «подкидывают» и новые вызовы белорусско-российским законодателям. Среди них – вопросы регулирования таких аспектов правовых отношений, как искусственный интеллект, кибербезопасность и цифровое пространство.













Проблемные поля второй и третьей секций конференции во многом перекликались между собой. Если на первой из них Союзное государство рассматривалось сквозь призму экономической интеграции, то внимание участников второй было приковано к необходимости модернизации транспортной инфраструктуры на просторах объединения. Ключевой идея в этом плане – строительство высокоскоростной магистрали по маршруту Санкт-Петербург – Орша – Минск – Берлин – Гамбург. Госсекретарь СГ Григорий Рапота в своем секционном выступлении особо подчеркнул, что данный транспортно-логистический проект – одни из самых перспективных и важных в реализации:

— Понимаете, наша транспортная структура не соответствует техническому уровню XXI века. Это, в свою очередь, создает много сопутствующих проблем: экономических, научно-технических и гуманитарных, как бы странно это не звучало. Люди говорят, что поездка до Вильнюса у них занимает 3 часа, а до Москвы и Санкт-Петербурга – гораздо больше. Мы должны идти навстречу людям и решать озвученный вопрос.

Кроме строительства высокоскоростной магистрали докладчики активно дискутировали и о других совместных наработках в контексте экономико-хозяйственного развития Союзного государства. Тематика обсуждаемых проектов затрагивала огромный массив самых разнообразных вопросов: от систем управления подземных вод до исследования космического пространства, от геополитических и геоэкономических концепций до сотрудничества на региональном уровне.

Текущие достижения и новые перспективы





Не осталось вне фокуса внимания конференции и взаимодействие Беларуси и России в области социальной и молодежной политики, а также в вопросах обеспечения безопасности и совместной борьбы с терроризмом и преступностью. Каждому из этих проблемных блоков соответствовала отдельная секционная панель. На них спикеры делились успешными примерами кооперации ведомств двух стран и озвучивали предложения по совершенствованию уже существующих наработок. На секции под названием «Сотрудничество в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и преступностью» обсуждали то, на каком уровне в Союзном государстве организовано противодействие угрозам самого разного толка. Так, в своем докладе представительница Генеральной прокуратуры Российской Федерации Ольга Рягузова поделилась опытом своего ведомства в плане противодействия террористической деятельности.





Не менее актуальные вопросы обсуждались и на площадке под названием «Социальная политика в Союзном государстве». В числе её участников были заместитель Государственного секретаря Союзного государства Виктор Сиренко с программным докладом «О социальной политике в Союзном государстве», замминистра труда и соцзащиты Беларуси Игорь Старовойтов, заместитель директора Департамента Министерства здравоохранения России Дарья Шимановская, ректор БНТУ Сергей Харитончик, директор НДООЦ «Зубренок» Надежда Онуфриева и другие. По общему мнению, проблематика этого крыла конференции имеет особую важность, потому что она наиболее приближена к нуждам обычного человека. Именно наличие четкой и согласованной политики в социальной сфере представляет наибольшую ценность как для россиян, так и для белорусов. И хотя в так называемой «социалке» всегда хватает сложных моментов, в этом направлении уже достигнуты большие успехи с точки зрения гарантирования равных прав и возможностей гражданам обеих стран.





Наконец, последняя, шестая секция конференции предлагала рассмотреть текущее состояние и перспективы совершенствования молодежной политики в союзном измерении. Отрадно, что представительство собственно молодежи на этой секции было довольно обширным. Докладчики в своих выступлениях касались таких вопросов, как образ Союзного государства в молодежной среде, работа с научными кадрами нового поколения, гуманитарная интеграция, развитие молодежного парламентаризма и особенности подготовки профессиональных молодых специалистов. Участники секции пришли к выводу, что для устойчивого развития Союзного государства обязательно необходимо реализовывать скоординированную, взаимодополняющую молодежную политику Беларуси и России.

В заключении стоит добавить, что после завершения основной части конференции её делегаты продолжили неформальное общение друг с другом в кулуарах форума. Возможно, в этом и состоит главный итог прошедшего мероприятия: оно стало не просто очередной площадкой для дискуссий, но подлинным местом встречи единомышленников.