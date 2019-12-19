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Сегодня декабря свое 65-летие отмечает Нина Ядренцева

20.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

20 декабря свое 65-летие отмечает Нина Ядренцева – человек, посвятивший всю жизнь работе в сельском хозяйстве.

Сегодня декабря свое 65-летие отмечает Нина Ядренцева
Нина Ядренцева

Сельский труд во все времена был в особом почете, а людей, работающих в этой отрасли, и сегодня недаром называют кормильцами страны. Работа аграриев и животноводов – не просто вид деятельности, это своеобразный образ жизни, требующий полной самоотдачи, любви и преданности к тому, что ты делаешь. В этом твердо убеждена Нина Ядренцева, которая 37 лет жизни отдала родному хозяйству, причем 8 из них в должности руководителя.

– Я сельский житель, и этим все сказано, – делится Нина Михайловна. – Родилась в многодетной семье передовых колхозников-полеводов в деревне Полесье Чечерского района, поэтому любовь к земле, так же как и к животным, впитала с молоком матери. Помню, как девчонкой вместе с подружками бегала на ферму, чтобы помочь старшим подоить коров, да и дома мы всегда держали хозяйство, с которым управлялись с малых лет. Видимо, это и повлияло на мое самоопределение.

После школы наша героиня поступила в Речицкий сельскохозяйственный техникум учиться на зоотехника, который закончила с отличием. Потом заочно продолжила обучение по этой же специальности в Горецкой сельскохозяйственной академии. К слову, за хорошую учебу была отмечена благодарностью.

– В Чеботовичи, ставшие моим родным домом, попала волею судьбы. Это малая родина моего супруга, с которым познакомилась во время учебы в техникуме, – рассказывает женщина. – С тех пор мы шли по жизни вместе, трудились в одном хозяйстве, растили двух дочерей. Мне повезло, что на моем пути всегда встречались хорошие люди, готовые прийти на помощь и поддержать, настоящие единомышленники и соратники. Так было, когда я только начинала работать главным зоотехником и когда взяла бразды правления сельхозпредприятием в свои руки. Как известно, один в поле не воин, труд каждого важен и ценен, тем более в сельскохозяйственной отрасли, где все взаимосвязано. С высоты прожитых лет могу сказать, что наше поколение отличалось огромным желанием работать, домой возвращались затемно, главным было выполнить свою работу, за которую и спрос был большой. Ответственность, добропорядочность, целеустремленность и трудолюбие – вот что должно отличать сельских тружеников.

В 2000 году Нина Ядренцева стала руководителем совхоза «Чеботовичи». Это было нелегкое и переломное время, в хозяйстве 6 месяцев не выплачивали заработную плату. Тем не менее благодаря ее настойчивости и лидерским качествам, а также поддержке руководства района в течение года удалось рассчитаться с долгами, закупить топливо, стать в нужную колею и заработать в полную силу.

– Это было испытание на прочность. Мне кажется, что прошла я его достойно. Мне и сегодня не стыдно смотреть в глаза моим бывшим коллегам и подчиненным, – отмечает Нина Михайловна. – Сейчас живу простой жизнью пенсионера, но, признаюсь честно, душа все равно болит, когда во время уборочной или посевной не слышу шума сельхозтехники, проезжающей по улицам деревни, ведь нашего совхоза уже давно нет. Свободное время с большим удовольствием посвящаю дочерям и троим внукам. Еще люблю выращивать цветы. Видели бы вы, как летом благоухает мой палисадник. Чего там только нет: и розы, и гладиолусы, и флоксы! По-прежнему держу хозяйство и возделываю приусадебный участок. Одним словом, скучать некогда. Считаю, что прожила жизнь не зря, ведь всегда старалась оставаться прежде всего человеком.

Уважать людей, ценить труд каждого, быть честным и порядочным – такими жизненными принципами руководствовалась наша героиня. И сегодня они не теряют своей актуальности и могут стать ориентиром для тех, кто руководит людьми.


Ольга ЧЕРНЯКОВА

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20 декабря свое 65-летие отмечает Нина Ядренцева – человек, посвятивший всю жизнь работе в сельском хозяйстве. Сельский труд во все времена был в...
 
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