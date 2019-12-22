Как был освещён центр города Бреста в самую длинную ночь в году

Источник материала: Виртуальный Брест

Каждый год в декабре, 22 числа проходит день зимнего солнцестояния. В Бресте солнце взошло в 09:31, а зашло через 07ч. 44 мин. в 17:15.





Этот день считается самым коротким и наиболее энергетическим в году, а наши предки считали его опасным временем, когда темные силы ходят по земле. Чтобы защититься от зла, люди проводили специальные обряды, делали обереги и в целом вели себя осторожно, чтобы ненароком не накликать беду. В наше время защититься от тёмных сил можно при помощи электрического освещения.





Журналист прошёлся по пешеходной улице Советской и сфотографировал все наиболее симпатичные объекты, помогающие брестчанам бороться с депрессией и хандрой.





Оказалось, что немало торговых точек уже приготовились к встрече Нового года, а коммунальщики зажгли фонари и развесили праздничные украшения, вот бы ещё снежок выпал и отбелил землю.

Справка:

Зимнее солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. Солнце над горизонтом в день зимнего солнцестояния находится на минимальной высоте. День зимнего солнцестояния – самый короткий в году, а ночь – самая длинная.