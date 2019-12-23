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Саснович поднялась cразу на пять мест в рейтинге WTA

24.12.2019 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лучшая среди белорусских теннисистко — Арина Соболенко.

В обновленном рейтинге WTA белорусская теннисистка Александра Саснович занимает 62-ю строчку, пишет «Трибуна».

До последнего обновления 25-летная спортсменка располагалась на 67-м месте.

Такому прыжку поспособствовало удачное выступление на турнире в Лиможе, в котором Саснович дошла до финала.
 
 
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Лучшая среди белорусских теннисистко — Арина Соболенко.
 
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