|
Саснович поднялась cразу на пять мест в рейтинге WTA
Источник материала: Партизан
Лучшая среди белорусских теннисистко — Арина Соболенко.
В обновленном рейтинге WTA белорусская теннисистка Александра Саснович занимает 62-ю строчку, пишет
До последнего обновления 25-летная спортсменка располагалась на 67-м месте.
Такому прыжку поспособствовало удачное выступление на турнире в Лиможе, в котором Саснович дошла до финала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшая среди белорусских теннисистко — Арина Соболенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)