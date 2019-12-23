С 1 января в Беларуси заработает автоматизированная система исполнения денежных обязательств

В частности, изменится бесспорный порядок списания денег со счетов, электронных денег в электронных кошельках в счет уплаты платежей в бюджет, в т.ч. государственные бюджетные и внебюджетные фонды для исполнения иных денежных обязательств.





С 1 января отменяется ведение банками картотеки не оплаченных в срок расчетных документов. Исполнение обязательств будет идти через автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств — АИС ИДО.





Владельцем системы является Национальный банк, в ней будет формироваться база неисполненных денежных обязательств плательщика за счет информации, содержащейся в направленных в нее платежных требованиях взыскателей и платежных инструкциях плательщиков на перечисление платежей в бюджет.





На основании этой информации система автоматически будет определять общую сумму неисполненных денежных обязательств плательщика, очередность исполнения расчетных документов, формировать и направлять в каждый банк плательщика электронный документ, содержащий информацию о неисполненных денежных обязательствах.





При получении электронного документа банки будут блокировать на счетах должника денежные средства в пределах доступного остатка, а при получении платежной инструкции АИС ИДО — незамедлительно исполнять ее за счет заблокированных средств.





Ожидается, что функционирование АИС ИДО позволит исключить случаи многократного взыскания денег со всех счетов плательщиков по одному и тому же обязательству.





Появление системы приведет к улучшению взаимодействия между госорганами, банками, хозяйствующими субъектами и физическими лицами.





Помещенные в АИС ИДО платежные инструкции плательщиков могут быть отозваны на основании их заявлений.





Помещенные в АИС ИДО платежные требования взыскателей могут быть отозваны на основании заявления с обязательным приложением документа, предусматривающего признание исполнительного документа утратившим силу.