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С 1 января в Беларуси заработает автоматизированная система исполнения денежных обязательств
Источник материала: Партизан
С 1 января белорусские банки вводят новый механизм исполнения денежных обязательств.
В частности, изменится бесспорный порядок списания денег со счетов, электронных денег в электронных кошельках в счет уплаты платежей в бюджет, в т.ч. государственные бюджетные и внебюджетные фонды для исполнения иных денежных обязательств.
С 1 января отменяется ведение банками картотеки не оплаченных в срок расчетных документов. Исполнение обязательств будет идти через автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств — АИС ИДО.
Владельцем системы является Национальный банк, в ней будет формироваться база неисполненных денежных обязательств плательщика за счет информации, содержащейся в направленных в нее платежных требованиях взыскателей и платежных инструкциях плательщиков на перечисление платежей в бюджет.
На основании этой информации система автоматически будет определять общую сумму неисполненных денежных обязательств плательщика, очередность исполнения расчетных документов, формировать и направлять в каждый банк плательщика электронный документ, содержащий информацию о неисполненных денежных обязательствах.
При получении электронного документа банки будут блокировать на счетах должника денежные средства в пределах доступного остатка, а при получении платежной инструкции АИС ИДО — незамедлительно исполнять ее за счет заблокированных средств.
Ожидается, что функционирование АИС ИДО позволит исключить случаи многократного взыскания денег со всех счетов плательщиков по одному и тому же обязательству.
Появление системы приведет к улучшению взаимодействия между госорганами, банками, хозяйствующими субъектами и физическими лицами.
Помещенные в АИС ИДО платежные инструкции плательщиков могут быть отозваны на основании их заявлений.
Помещенные в АИС ИДО платежные требования взыскателей могут быть отозваны на основании заявления с обязательным приложением документа, предусматривающего признание исполнительного документа утратившим силу.
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С 1 января белорусские банки вводят новый механизм исполнения денежных обязательств.
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