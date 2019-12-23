Беларусь заявила, что интеграцию согласуют через 2 дня. Полностью

Источник материала: KYKY

Вчера, 23 декабря, в посольстве России в Минске первый вице-премьер правительства Дмитрий Крутой сделал заявление об интеграции. Он сказал, что весь пакет дорожных карт согласуют в течение двух-трех дней, пишет ТАСС. Потом их должны будут одобрить президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин, а после – поставить свои подписи.

«На сегодняшний день у нас, по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие два-три дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям», – рассказал Крутой.

Со слов Крутого, в первую очередь «это будет экономика». Он признал, что сначала интеграционная работа шла «очень медленно». «Здесь нет ничего удивительного. Особенно за последние годы, когда Российская Федерация оказалась в очень сложной ситуации и столкнулась, по сути, с беспрецедентным внешним давлением, она была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее», — уточнил Дмитрий Крутой.

«И нам, как ближайшим партнерам, казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так. И сегодня мы это чувствуем», – уточнил чиновник.

В тот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев также выступил с заявлением. Кажется, Беларуси поставили ультиматум

Медведев, беседуя с журналистами, сказал, что поддержка Беларуси со стороны России продолжится лишь в том случае, когда все дорожные карты будут согласованы пакетом, передает ТАСС. Содержание дорожных карт нам не раскрывают, но об одной из них премьер-министр все же обмолвился. Оказывается, не согласована дорожная карта, которая включает в себя создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр.

«Все формы дополнительной поддержки [Беларуси], помимо того, что у нас и так продвинутые отношения, практически восемь миллиардов Беларусь имеет российских кредитов, –дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы», – подчеркнул Медведев. Он также считает, что только в этом случае можно будет говорить о компенсации налогового маневра для Беларуси и о других вопросах.