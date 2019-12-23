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Главная елка Беларуси вошла в топ-5 самых высоких в СНГ

24.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Главная елка Беларуси вошла в топ-5 самых высоких в СНГ

Главная елка Беларуси вошла в топ-5 самых высоких новогодних красавиц СНГ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные туристического портала ТурСтат.Туристический портал представил рейтинг самых высоких главных новогодних елок столичных городов стран СНГ. В первую десятку вошли елки в городах Ашхабад (40 м), Ереван (37 м), Ташкент (36 м), Баку (34 м), Минск (30 м), Душанбе (29 м), Москва (27 м), Бишкек (27 м), Нур-Султан (25 м) и Кишинев (20 м).

Рейтинг составлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ. Огни на главной елке Беларуси на Октябрьской площади в Минске зажглись 14 декабря.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
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Главная елка Беларуси вошла в топ-5 самых высоких новогодних красавиц СНГ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные туристического портала ТурСтат.Туристический...
 
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