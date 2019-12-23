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Главная елка Беларуси вошла в топ-5 самых высоких в СНГ
24.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Главная елка Беларуси вошла в топ-5 самых высоких новогодних красавиц СНГ, сообщает
Рейтинг составлен по результатам исследований высоты
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Главная елка Беларуси вошла в топ-5 самых высоких новогодних красавиц СНГ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные туристического портала ТурСтат.Туристический...
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