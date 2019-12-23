С 1 января «Белпочта» вводит комиссию за платежи через ЕРИП в почтовых отделениях

Источник материала: Tut.by

С 1 января 2020 года «Белпочта» будет брать комиссию за проведение платежей через ЕРИП в своих кассах. Платежи наличными или картой через платежно-справочные терминалы подлежать комиссии не будут. Об этом сообщается на сайте почтового оператора.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Комиссия за каждый платеж на почте через ЕРИП составит 60 копеек. Ее не будут взимать за платежи, совершаемые участниками Великой Отечественной войны, платежи в бюджет, на благотворительные счета, в пользу поставщиков основных и дополнительных коммунальных услуг. Также без комиссии будут проходить платежи в пользу «Белтелекома» за телефон и телефонный сервис интеллектуальной сети (ТСИС, а также в пользу самой «Белпочты».

Ранее брать комиссию за платежи через ЕРИП в своих кассах начали банки. Так, Беларусбанк ввел такую комиссию с 1 октября прошлого года, комиссия за каждый платеж составляет 1 рубль. В других банках такое нововведение произошло еще раньше.