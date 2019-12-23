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С 1 января «Белпочта» вводит комиссию за платежи через ЕРИП в почтовых отделениях
Источник материала: Tut.by
С 1 января 2020 года «Белпочта» будет брать комиссию за проведение платежей через ЕРИП в своих кассах. Платежи наличными или картой через платежно-справочные терминалы подлежать комиссии не будут. Об этом
Комиссия за каждый платеж на почте через ЕРИП составит 60 копеек. Ее не будут взимать за платежи, совершаемые участниками Великой Отечественной войны, платежи в бюджет, на благотворительные счета, в пользу поставщиков основных и дополнительных коммунальных услуг. Также без комиссии будут проходить платежи в пользу «Белтелекома» за телефон и телефонный сервис интеллектуальной сети (ТСИС, а также в пользу самой «Белпочты».
Ранее брать комиссию за платежи через ЕРИП в своих кассах начали банки. Так, Беларусбанк
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Комиссия за каждый платеж составит 60 копеек.
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