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Нацбанк о словах Медведева о единой валюте: на данный момент такой вопрос не рассматривается
Источник материала: Партизан
Нацбанк Беларуси прокомментировал слова премьер-министра России о единой валюте и эмиссионном центре.
Об этом накануне, цитируя премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщило официальное информагентство ТАСС.
По его словам, не согласована дорожная карта, посвященная дальнейшей интеграции, включая создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр. "Сейчас дорога [для развития интеграции] открыта, документы согласованы", - сказал Медведев, цитирует ТАСС.
При этом власти Беларуси, в том числе премьер-министр Сергей Румас, неоднократно заявляли, что на этом этапе интеграции вопросы политического характера, в том числе создания наднациональных органов и единой валюты, не обсуждаются.
«В том пакете дорожных карт, которые в настоящее время рассматриваются и согласовываются, нет никаких упоминаний о едином эмиссионном центре и единой валюте или что-то подобное», - сообщили Свободе в Национальном банке Беларуси.
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Нацбанк Беларуси прокомментировал слова премьер-министра России о единой валюте и эмиссионном центре.
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