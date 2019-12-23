ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк о словах Медведева о единой валюте: на данный момент такой вопрос не рассматривается

24.12.2019 11:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нацбанк Беларуси прокомментировал слова премьер-министра России о единой валюте и эмиссионном центре.



Об этом накануне, цитируя премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщило официальное информагентство ТАСС.

По его словам, не согласована дорожная карта, посвященная дальнейшей интеграции, включая создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр. "Сейчас дорога [для развития интеграции] открыта, документы согласованы", - сказал Медведев, цитирует ТАСС.

При этом власти Беларуси, в том числе премьер-министр Сергей Румас, неоднократно заявляли, что на этом этапе интеграции вопросы политического характера, в том числе создания наднациональных органов и единой валюты, не обсуждаются.


Свобода обратилась за комментарием в пресс-службу Национального банка Беларуси. Там подтвердили, что на нынешнем этапе переговоров между руководством Беларуси и России вопрос единой валюты и единого эмиссионного центра не поднимается. А сообщение агентства ТАСС назвали не совсем корректным.

«В том пакете дорожных карт, которые в настоящее время рассматриваются и согласовываются, нет никаких упоминаний о едином эмиссионном центре и единой валюте или что-то подобное», - сообщили Свободе в Национальном банке Беларуси.
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нацбанк Беларуси прокомментировал слова премьер-министра России о единой валюте и эмиссионном центре.
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 января «Белпочта» вводит комиссию за платежи через ЕРИП в почтовых отделениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика