Упаковка в торговых точках Осиповичей. В пластик или бумагу?

Источник материала: Асiповiцкi край

Откорректирован ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны быть в магазинах.

В их число включили пакеты, одноразовую посуду и столовые приборы из бумаги. Требование касается не только магазинов, но и павильонов и автозаправок. Причем уменьшен минимальный набор пакетов и одноразовой посуды из пластика. Изменения предусмотрены постановлением Министерства антипомонопольного регулирования и торговли № 72 от 2 сентября 2019 года.

За комментариями «районка» обратилась к заведующему сектором потребительского рынка и малого бизнеса отдела экономики райисполкома Татьяне Кондратович:

— Каких торговых точек коснется изменение? Если упростить формулировку в законе, то всех, продающих пакеты. То есть если магазин на кассе предлагает купить пластиковый пакет, значит, в ассортименте обязательно должен быть и бумажный, чтобы у покупателя был выбор. А если в пластик вам бесплатно заворачивают покупку — бумажного может и не быть. В гастрономе площадью от 200 до 399 «квадратов» предусмотрено как минимум по одному виду пакетов, одноразовой посуды, столовых приборов из бумаги. В непродовольственных магазинах и павильонах выбор бумажной упаковки должен быть больше, чем в продовольственных.

Чтобы понять, работает ли нововведение, отправилась по магазинам в поисках бумажных пакетиков и тарелок.

«Соседи», «Доброном», «Евроопт». В первом продавцы на кассе ничего не слышали о бумажных пакетах, которые они должны предлагать покупателям как альтернативу пластиковым. А вот продукция собственного производства упаковывается в бумагу. Такая же картина и в двух других.

В «Свислочи» ЧТУП «Прусаков» о пакетах из бумаги тоже не знали.

В магазине «ТРИО» по ул. Крыловича в продаже есть 3 вида пакетов из бумаги по цене 60, 55 и 30 копеек. Но, как сказали продавцы, спросом у покупателей они пока не пользуются.

В магазине «У дороги» ОАО «Торговля» работник за прилавком предложила бумажный пакет за 6 копеек. Но находился этот товар не на кассе, а лежал в стеклянной витрине рядом с другими мелочами.

— Главное — есть в ассортименте, — сказала продавец. — Люди не спешат пользоваться такими пакетами. По размеру они наподобие тех, в которые фасуют сахар. Не так и много туда вместится, скажем, тех же фруктов, которые в основном упаковываем в пластик.

В бывшем «Перекрестке», что принадлежит Глусскому райпотребсоюзу, бумажные пакеты в наличии. При желании можно купить их по 12 и 55 копеек и положить туда хлеб: висят они рядом с прилавком с хлебобулочными изделиями. На кассе продаются и бумажные стаканчики за 22 копейки.

Кстати, в одном из сетевых магазинов предположили, что бумажные пакеты — не самый лучший вариант безопасной упаковки: не так уж они и экологичны.

— Когда с вопросом перехода на экологичную упаковку столкнулись в Литве, тоже было решено использовать бумагу. Но потом поняли, что для производства нужно много древесины, а лес, хоть и возобновляемый источник, растет очень медленно, — пояснили там. — Некоторые страны в Европе пошли другим путем — стали производить биоразлагаемую упаковку из сырья, которое быстрее растет. К примеру, из кукурузы.

Что думают покупатели?

— Я много продуктов набрала, бумажный просто не выдержит, — пояснила свой выбор покупательница с обычным пластиковым пакетом.

Второй покупатель сказал, что вообще редко ими пользуется, поскольку всегда носит с собой рюкзак и может все складывать туда:

— Если и покупаю полиэтиленовый пакет, то редко. Потом его вместо мусорного использую. Про бумажный как—то не подумал. Куда его потом деть? Да и стоит он дороже. Зачем переплачивать за то, что потом все равно выбросишь?

А как в других странах?

Франция одна из первых полностью запретила использовать полиэтиленовые. В Эстонии для того чтобы люди сами делали выбор в пользу бумажных и других экологичных пакетов, их сделали дешевле полиэтиленовых. В Латвии магазины и супермаркеты, в ассортименте которых есть пластиковые пакеты, платят дополнительный налог. Германия установила плату за подобные. Бережливые немцы снизили потребление этого теперь уже товара вдвое. В США в штате Калифорния запрет на пластиковые пакеты и вообще на одноразовую упаковку действует еще с двухтысячных годов; бесплатно раздавать пакеты запрещено, они должны стоить от 10 центов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2000000 одноразовых пакетов продается на кассах во всем мире каждую минуту.

8000000 тонн пластика ежегодно оказывается в океане.

8400 тонн пакетов в год производит Беларусь. Треть из них — маленькие фасовочные пакеты, которые не перерабатываются.

400 пакетов в среднем за год использует каждый белорус. В Северной Европе, например, их число на жителя — 30.

8-10% объема мировых поставок нефти тратится на производство пластиковых пакетов.