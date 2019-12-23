В аэропорту Минска встретили 5-миллионного пассажира

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В национальном аэропорту Минска сегодня встретили 5-миллионного пассажира. Столько людей за один год воздушная гавань еще не принимала, передает «МИР 24».

Мужчина прибыл в столицу из Франкфурта рейсом немецкой авиакомпании. В вип-терминале его ждали поздравления, цветы и подарки. Пассажир признался, что подобного совсем не ожидал. Хотя летает часто. Командировки случаются несколько раз в месяц.

«Играл в разные игры. Не выигрывал ничего. Никогда. Тем более неожиданно вот так выиграть. В преддверии Нового года», – поделился 5-миллионный пассажир Андрей Прокопчик.

Руководство аэропорта не сомневается, что в следующем году этот рекорд не только повторится, но и будет побит. Тем более сейчас полным ходом идет реконструкция терминала. А еще была построена вторая взлетно-посадочная полоса. В планах – строительство второго и третьего терминалов.