ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В аэропорту Минска встретили 5-миллионного пассажира

24.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В национальном аэропорту Минска сегодня встретили 5-миллионного пассажира. Столько людей за один год воздушная гавань еще не принимала, передает «МИР 24».

Мужчина прибыл в столицу из Франкфурта рейсом немецкой авиакомпании. В вип-терминале его ждали поздравления, цветы и подарки. Пассажир признался, что подобного совсем не ожидал. Хотя летает часто. Командировки случаются несколько раз в месяц.

«Играл в разные игры. Не выигрывал ничего. Никогда. Тем более неожиданно вот так выиграть. В преддверии Нового года», – поделился 5-миллионный пассажир Андрей Прокопчик. 

Руководство аэропорта не сомневается, что в следующем году этот рекорд не только повторится, но и будет побит. Тем более сейчас полным ходом идет реконструкция терминала. А еще была построена вторая взлетно-посадочная полоса. В планах – строительство второго и третьего терминалов.

Ранее в аэропорту Алматы наградили юбилейного – 6-миллионного – пассажира. Им стала жительница города, которая купила билет на внутренний перелет. Женщину объявили по громкой связи, а позже вручили цветы и телевизор. Кроме того, ей достался сертификат на любой рейс в пределах страны.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столько людей за один год аэропорт еще не принимал. Руководство воздушной гавани рассчитывает, что в следующем году этот рекорд будет побит.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Литве подписали закон, направленный на предотвращение поставок электроэнергии с БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика