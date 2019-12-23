Госавтоинспекция с 26 декабря по 12 января на территории Витебской области обеспечит «Безопасные каникулы»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В эти дни сотрудники Госавтоинспекции проведут информационно-разъяснительную работу в учреждениях общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, а также в трудовых коллективах и организациях по профилактике правонарушений в подростковой среде. Водителей призывают использовать пассивные средства безопасности (автокресла, бустеры, специальные подушки) во время перевозки малолетних пассажиров к местам отдыха, детских развлечений на личном транспорте, обеспечивать безопасность детей в автобусах в составе организованных групп.

В зимний период резко возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Зимой день короче, темнеет рано, поэтому в сумерках и темноте нужно быть особенно внимательными. Переходить дорогу только по подземным, надземным или регулируемым переходам, а в их отсутствие — на хорошо просматриваемом участке, убедившись, что нет приближающегося автотранспорта. В темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.