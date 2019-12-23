ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госавтоинспекция с 26 декабря по 12 января на территории Витебской области обеспечит «Безопасные каникулы»

24.12.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Госавтоинспекция с 26 декабря по 12 января на территории Витебской области обеспечит «Безопасные каникулы»

В эти дни сотрудники Госавтоинспекции проведут информационно-разъяснительную работу в учреждениях общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, а также в трудовых коллективах и организациях по профилактике правонарушений в подростковой среде. Водителей призывают использовать пассивные средства безопасности (автокресла, бустеры, специальные подушки) во время перевозки малолетних пассажиров к местам отдыха, детских развлечений на личном транспорте, обеспечивать безопасность детей в автобусах в составе организованных групп.
В зимний период резко возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Зимой день короче, темнеет рано, поэтому в сумерках и темноте нужно быть особенно внимательными. Переходить дорогу только по подземным, надземным или регулируемым переходам, а в их отсутствие — на хорошо просматриваемом участке, убедившись, что нет приближающегося автотранспорта. В темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти дни сотрудники Госавтоинспекции проведут информационно-разъяснительную работу в учреждениях общего среднего, профессионально-технического и среднего...
 
Новости дня
Новости разные
 
В аэропорту Минска встретили 5-миллионного пассажира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика