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В Минске Lada насмерть сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Минске,
По данным следствия, 23 декабря, около 23.40, 35-летний водитель Lada Lagrus ехал по улице Сухаревской и сбил мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП 42-летний мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.
Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
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Мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
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