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В Минске Lada насмерть сбила пешехода

24.12.2019 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Минске, сообщили в Следственном комитете.


По данным следствия, 23 декабря, около 23.40, 35-летний водитель Lada Lagrus ехал по улице Сухаревской и сбил мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП 42-летний мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по телефонам: 8017 389−55−55, 8033 333−67−19.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.
 
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