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Пожарно-профилактические рейды

24.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Пожарно-профилактические рейды

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С целью предупреждения пожаров и гибели людей на них спасатели Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят рейды.

Сотрудниками РОЧС были проведены пожарно-профилактические рейды по жилому сектору совместно со СМИ. Основное внимание работники МЧС уделяют на правильную эксплуатацию печного оборудования, электрических и электронагревательных агрегатов. Не забывают проверять наличие и исправность автономных пожарных извещателей.

Одинокие, одиноко проживающие, злоупотребляющие спиртными напитками, а так же многодетные семьи, именно такие категории стараются посещать в первую очередь. Совместно с территориальным центром социального обслуживания населения, спасатели устанавливали автономные пожарные извещатели гражданам, которые в них нуждаются.

Во время беседы гражданам вручается наглядно-изобразительная продукция, в которой указана полезная информация касающаяся темы безопасности.

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.

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