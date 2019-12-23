Под Бобруйском пешехода сбила фура и легковушка. Мужчина погиб

Источник материала: Tut.by

Двойной наезд на пешехода произошел 23 декабря, в 17.35, вблизи деревни Слободка Бобруйского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Предварительно установлено, что 43-летний водитель фуры DAF сбил 35-летнего бобруйчанина, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении. После этого пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него был совершен повторный наезд автомобилем Rover.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.