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Под Бобруйском пешехода сбила фура и легковушка. Мужчина погиб
Источник материала: Tut.by
Двойной наезд на пешехода произошел 23 декабря, в 17.35, вблизи деревни Слободка Бобруйского района. Об этом
Предварительно установлено, что 43-летний водитель фуры DAF сбил 35-летнего бобруйчанина, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении. После этого пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него был совершен повторный наезд автомобилем Rover.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.
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Мужчина шел по проезжей части дороги в попутном направлении.
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