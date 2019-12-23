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Под Бобруйском пешехода сбила фура и легковушка. Мужчина погиб

24.12.2019 13:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двойной наезд на пешехода произошел 23 декабря, в 17.35, вблизи деревни Слободка Бобруйского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Предварительно установлено, что 43-летний водитель фуры DAF сбил 35-летнего бобруйчанина, который шел по проезжей части дороги в попутном направлении. После этого пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него был совершен повторный наезд автомобилем Rover.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
 
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Мужчина шел по проезжей части дороги в попутном направлении.
 
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