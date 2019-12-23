Источник материала: Міёрскія навіны

На спортивной арене Белорусского государственного университета физической культуры в числе сильнейших юных легкоатлетов страны представляла свой край в финальном этапе проекта «300 талантов для королевы» третьеклассница из Дисны Полина ГРИГОРЯН. Самое яркое детское спортивное событие года запомнилось как настоящий праздник.

В Минск приехали действительно самые лучшие ребята. Каждый успешно прошёл отборы на районном, городском и областном этапах. Теперь им предстояло посоревноваться в прыжках на скакалке, барьерном беге и броске мяча. Итоги подсчитывались в личном и командном зачётах. Поддерживали родители и тренеры.



Для детей подготовили красочное представление с ростовыми куклами, конфетти и воздушными шарами. Уехали домой не только с подарками. Увезли медали и незабываемые впечатления. Чем не новогоднее чудо?!



Учитель физкультуры Дисненской средней школы Светлана Гиржда гордится своей воспитанницей.

– Отличница учёбы, талантливая во всём, третий год с ней работаю, – рассказывает педагог. – Посещает музыкальную школу и увлекается танцами. Очень выносливая, а в челночном беге никто не в силах за ней угнаться.



Светлана Иосифовна занимается с девочкой по индивидуальной программе. Просит её маму Людмилу Григорян (кстати, завсегдатая местных легкоатлетических первенств) проследить, чтобы дочь регулярно и правильно выполняла упражнения. Хотя Полина очень ответственная. Понимает, что для достижений в спорте надо много работать над собой. Охотно остаётся позаниматься дополнительно после уроков и иногда отпрашивается в спортзал с классных часов.



Вручал Полине медаль за участие глава Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Девятовский. Этот момент запечатлён на фотографии (сверху), которую школьница бережно хранит. Учитель Светлана Гиржда получила в знак признательности за подготовку юной спортсменки медаль, благодарственное письмо и памятный приз.

КСТАТИ

Республиканский легкоатлетический проект «300 талантов для королевы» проходит с 2015 года. Направлен на привлечение детей к занятиям лёгкой атлетикой, которую считают королевой спорта.

Фото из личного архива Полины ГРИГОРЯН.

Игорь МАТЕЛЕНОК.