Дед Мороз грабитель и Санта Клаус угонщик. ТОП самых курьезных новогодних преступлений

Источник материала: Вороновская газета





Для большинства из нас Новый год ассоциируется исключительно с положительными эмоциями. Так оно и есть, только вот определенные казусы могут подпортить долгожданный праздник. Что может быть хуже, чем попасть в криминальные сводки в этот период?

В Новосибирске банда Дедов Морозов ограбила ломбард. Сказочные дедушки нанесли ломбарду ущерб на сумму примерно 5 миллионов рублей, преимущественно их добычу составили золотые украшения, оставленные в ломбарде под залог. Примечательно что добычу они сложили в мешок для подарков и скрылись с места преступления. Момент ограбления снят на камеру видеонаблюдения. Вот так, кому-то Дед Мороз дарит на Новый год подарки, а у кого-то он отнимает нажитое непосильным трудом.

Сан-Паулу, Бразилия. Полиция разыскивает злоумышленника, который в костюме Санта Клауса угнал вертолет «Robinson 44» (видимо, развозить подарки на нем проще). Санта арендовал вертолет через службу заказа авиа такси, объяснив свой костюм тем, что хочет сделать сюрприз.

Во время полета Санта заставил пилота изменить курс и приземлится на небольшой ферме, в пригороде Сан-Паулу. Там к нему присоединился сообщник, и, связав пилота, добрый сказочный дедушка вместе с подельником скрылся на вертолете в неизвестном направлении.

Во Флориде Санта был арестован за то, что торговал спиртным без лицензии на собственной вечеринке. Точнее гражданин, который от имени Санты организовал разгульное мероприятие с целью неплохо подзаработать. Вход стоил 20 долларов, а так же там можно было купить коктейли, которые предприимчивый Санта сделал сам. Вскоре вместе с гостями в дом вошла полиция. Мужчину арестовали, но Рождество он встретил дома, за него заплатили залог. Похоже, Санта в полной мере так и не осознал пагубность своего поступка и ни капли не раскаивался в содеянном. Сразу после освобождения он написал в своем Twitter следующие: «Вчера вечером я был арестован за организацию клевой вечеринки! Это первый арест в моей жизни!»

Доброе и трогательное нарушение Санта совершил в Техасе. На мостовой возле Капитолия в Остине он писал поздравления мелом на асфальте. И неизвестно, сколько бы еще злодей успел написать поздравлений с Рождеством, но тут пришла полиция и арестовала хулигана. Но не тут-то было. Сразу после ареста Санты на площадь возле Капитолия пришел человек в костюме эльфа, и начал писать мелом на асфальте «Free Santa» (свободу Санта-Клаусу).

Полиция задержала и его, а позже обоим персонажам были выдвинуты обвинения в хулиганстве. Кроме того, мужчину в костюме Санта Клауса , обвинили в сопротивлении аресту.

В Польше Дед Мороз украл экскаватор и требовал в качестве выкупа подарки для детей. Инцидент случился в городе Люблин. Местный житель обнаружил, что исчез его новенький экскаватор. Вскоре ему перезвонил похититель и, представившись Дедом Морозом, потребовал в качестве выкупа подарки для детей из люблинского приюта. По телефону Дед Мороз уточнил, что стоимость подарков не должна составлять менее 300 долларов. Но тут опять вмешалась полиция, и замысел предприимчивого мужчины провалился.

А теперь вкратце. В Днепропетровске пьяный Дед Мороз предлагал выпить и закусить, а в Керчи он явился с топором к мирно празднующей семье. В Одессе пьяный Дед Мороз верхом на осле покорял Потемкинскую лестницу, а в Сочи его задержали с гранатой.

В Кривом Роге к новогоднему хулигану пришло возмездие: там девушки избили пьяного Деда Мороза.

Доставалось старику и на трезвую голову: в Липецке Деда Мороза избили в новогоднюю ночь, а в Луганске досталось не только ему, но и Снеговику. Кроме того, в Орске как-то угнали сани Деда Мороза, в Тольятти у него украли мешок с подарками (правда потом вернули), а из резиденции на Урале пропал новогодний олень. Во Франции Деду Морозу пришлось совсем тяжело — у него угнали сани вместе с оленями. В Донецкой области Дед Мороз напал с ножом на ребенка, а в Херсоне ограбил магазин, вооружившись игрушечным пистолетом. Опять же магазину досталось в Чувашии, там сказочный персонаж не только ограбил, но поджог торговый объект.

И напоследок. Вечером 1 января 2010 года на улице Титова в Гродно произошло о грабл ение Роль антигероя в этой ситуации примерил на себя Дед Мороз. Вспоминает начальник криминальной милиции Октябрьского РОВД Вячеслав Демидович, возглавлявший в те годы уголовный розыск отдела: подозреваемый и потерпевший случайно встретились, они были в разных компаниях. Со слов очевидцев, не обошлось без спиртного. Потом у людей возникли разногласия, и человек в костюме деда Мороза выхватил у своего нового знакомого полиэтиленовый пакет и скрылся. Там были сапоги, паспорт и чуть более тридцати белоруских рублей на сегодняшний день.

УВД Гродненского облисполкома