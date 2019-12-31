Больше двадцати Снегурочек. Брестчанин Борис Бухтеев 60 лет играет Деда Мороза

Источник материала: Виртуальный Брест

Правду говорят, что Новый год — это время исполнения желаний, вот и моё исполнилась. На днях я познакомилась с настоящим Дедом Морозом, и, наверное, самым старшим в Бресте.





А зовут его Борис Бухтеев.



Его манил путь актёра



Впервые он примерил на себя роль Деда Мороза, когда ему было 15, и с тех пор не расстаётся с ней ровно 60 лет. Вы только представьте, за сезон он умудрялся быть Дедушкой больше тридцати раз, а если это умножить на 60!..







Думал ли Борис Павлович, что будет любимцем детей, — сложно сказать. Родился он не в сказочной, а в обычной семье: мама Таисия Алексеевна работала учителем, папа Павел Лукич — главным механиком в типографии. Но вот актёрская стезя влекла его с самого детства. Сначала окончил театральную студию при Доме народного творчества, а уже потом — Саратовское театральное училище, где учился вместе с Олегом Янковским.



Мог продолжить карьеру актёра в театре Маяковского в Москве и даже в нашем драмтеатре. Но судьбе было угодно, чтобы Борис Павлович стал Дедом Морозом. Отучился в пединституте и трудился педагогом. Хотя и драмтеатр наведывал, где, как он сказал, подрабатывал на эпизодических ролях.



Папа — Дед Мороз



За 60 лет у Бориса Бухтеева было больше двадцати Снегурочек. В этой роли выступала его жена Людмила Николаевна, учитель начальных классов, и даже две его дочери — Мария и Таисия. Они не знали, что их папа — Дед Мороз, пока сами не стали Снегурочками. До этого верили, что он — самый настоящий.



По словам Бориса Павловича, быть этим персонажем может не каждый. Он просто уверен, что для того, чтобы стать добрым Дедушкой Морозом, необязательно быть актёром. «Нужно быть массовиком, потому что людей необходимо чувствовать и заводить. У Деда Мороза должна быть аура. Дело в том, что ребёнок к кому попало не пойдёт, а к Деду обязаны идти все дети. Но если у него аура отрицательная, то ребята к нему не подойдут».







Борис Павлович всегда стремился удивить маленьких брестчан. Например, любил их поощрять. «Мальчик хорошо танцует, я протягиваю конфету, а мама в этот момент сыну подарок. Конфету он взял, а подарок нет. Потом было вот что: я утренник довёл и направился в гримёрку, меня догнала мама мальчика и попросила, чтобы я подарил её сыну подарок. Вернулся, организовал хоровод и там ему вручил подарок. Видели бы вы его глаза!»



Я не удержалась и спросила: «Каково это быть Дедом Морозом?» Он в ответ: «Приятно делать что-то доброе людям». Подумала: «Это не просто что-то доброе, это настоящее чудо».



От Деда — Деду



Борис Павлович и сам верит в Деда Мороза, в начале 1973 года он исполнил его желание. Гуляя с женой по Невскому проспекту в Петербурге, Борис Бухтеев увидел афишу, сообщавшую, что в городе на гастролях находится Саратовский театр с главным режиссёром Рубиным, преподавателем Бориса Павловича. Встреча с ним и многими однокурсниками стала самым лучшим подарком для моего собеседника. Он и сейчас с ними переписывается.



Оказывается, даже с волшебником Дедушкой тоже случаются курьёзы. «Прихожу на БЭМЗ в клуб, начинаю гримироваться. В это время приходит директор клуба и говорит, что случился «караул»: люди перепутали билеты, и на праздник пришло вдвое больше детей — это две тысячи человек! Я спросил: «Подарки есть?» — «Есть», — ответил директор. Ну всё, праздник получился. У меня было тогда восемь хороводов! Все остались довольны».



А вот похожий случай в ресторане «Брест»: там тоже оказалось больше людей, чем должно было быть. Чтобы выйти из положения, Борис Павлович разделил людей на две команды, и пока одна сидела за столами, вторая танцевала, а музыкантам пришлось до четырёх утра играть по две одинаковые мелодии, чтобы никого не обидеть.



«Когда стал проводить утренники на площади, на них бывало до четырёх тысяч человек. Что им говорил — имею в виду игры, — то они и делали», — рассказывает с улыбкой Борис Бухтеев.



Были в его жизни и трогательные утренники, для детей с ограниченными возможностям. «Как у ребят этих горят глаза! Это просто надо видеть», — сказал со слезами на глазах мой собеседник. И тут я поняла, что передо мной не просто настоящий и самый добрый Дед Мороз, а человек с большой буквы.