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Попытка проверить толщину льда на Байкале едва не закончилась трагедией: посмотрите, что произошло
Источник материала: Tut.by
На Байкале мужчина решил проверить, насколько прочен лед, но сделал большую ошибку: лед оказался слишком тонким, и мужчина полностью ушел под воду. Там он провел почти минуту, пытаясь выбраться наружу. К счастью, в итоге мужчине это удалось.
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