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Попытка проверить толщину льда на Байкале едва не закончилась трагедией: посмотрите, что произошло

09.01.2020 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Байкале мужчина решил проверить, насколько прочен лед, но сделал большую ошибку: лед оказался слишком тонким, и мужчина полностью ушел под воду. Там он провел почти минуту, пытаясь выбраться наружу. К счастью, в итоге мужчине это удалось.

 
 
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