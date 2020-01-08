Попытка проверить толщину льда на Байкале едва не закончилась трагедией: посмотрите, что произошло

Источник материала: Tut.by

На Байкале мужчина решил проверить, насколько прочен лед, но сделал большую ошибку: лед оказался слишком тонким, и мужчина полностью ушел под воду. Там он провел почти минуту, пытаясь выбраться наружу. К счастью, в итоге мужчине это удалось.