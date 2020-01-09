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Первые партии отечественных боевых патронов произведены в Беларуси

10.01.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусское предприятие "Белспецвнештехника" начало производить первые отечественные боевые патроны, первая партия которых уже ушла на экспорт в одну из европейских стран.

Первые партии отечественных боевых патронов произведены в Беларуси
Первое патронное производство в Беларуси находится в Оршанском районе. В соответствии с планом обороны и Концепции строительства и развития ВС до 2030 года, которые утвердил президент, одной из важнейших составляющих военной безопасности является наличие современных вооружений и средств ведения вооруженной борьбы.

"(…) первые партии патронов произведены на экспорт и уже поставлены заказчику. Это спортивно-охотничьи боеприпасы калибров 7,62х54, 7,62х39 и 9х19. Покупатель доволен. Ждет отправки очередная большая партия", - приводит слова гендиректора государственного предприятия "Белспецвнештехника" Алексея Скраги газета "СБ.Беларусь Сегодня".

По его словам, на предприятие регулярно приезжают иностранные делегации для знакомства с продукцией. "(…) заказы уже есть на годы вперед. Линейку этих изделий будем расширять под заказчика, такая возможность имеется", сказал гендиректор.

Касаясь оборудования, на котором предприятие выпускает патроны, Скрага сообщил, что производительность одного типа станков — 2400 патронов в час, другого — 3550. По его словам, всего на предприятии чуть более 10 станков, что позволяет посчитать объемы выпуска этой продукции в настоящее время.

"Мы можем полностью закрыть собственные потребности в патронах по всем направлениям — спортивные, охотничьи для нарезного оружия, боевые и, если понадобятся, строительные. Ну и, конечно, постараемся обязательно расширить географию зарубежных поставок", - сказал он.
По словам гендиректора, белорусские патроны соответствует мировым стандартам, но в силу различных причин они гораздо дешевле для внутреннего потребления и более привлекательны для зарубежного покупателя.

"Первая партия, в которой более пяти миллионов штук, ушла в одну из европейских стран", - сказал Скрага.
 
Теги: знакомства
 
 
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