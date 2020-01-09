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Сайт Rotten Tomatoes назвал фильмы и сериалы, которые больше всего понравились зрителям в 2019-м

10.01.2020 13:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал лауреатов собственной премии «Золотой томат». Победителей определяли зрители, а не профессиональное жюри: места фильмов и сериалов в этом топе обусловлены зрительскими рейтингами картин за год.


Кадр из фильма «Паразиты»

Лучшим фильмом, который выходил в широкий прокат, стал супергеройский блокбастер «Мстители: Финал» (рейтинг «свежести» — 94% при 503 рецензиях). Южнокорейская лента «Паразиты» одержала верх сразу в трех номинациях. Среди новых сериалов победителем стали «Хранители», а «Историю игрушек 4» назвали лучшей анимацией.

А вот полный список лауреатов:

Лучшие фильмы/сериалы

  • Лучший фильм (широкий прокат) — «Мстители: Финал»
  • Лучший фильм (ограниченный прокат) — «Паразиты»
  • Лучший фильм (режиссерский дебют) — «История игрушек 4»
  • Лучший фильм (иностранный язык) — «Паразиты»
  • Лучший фильм (испаноязычный) — «Боль и слава»
  • Лучший фильм (Австралия) — «Соловей»
  • Лучший фильм (Великобритания) — «Они никогда не станут старше»
  • Лучший новый сериал — «Хранители»
  • Лучший вернувшийся сериал — «Дрянь» (второй сезон)
  • Лучший телефильм — «Дэдвуд»

Лучшие фильмы (по жанрам)

  • Лучший боевик/приключенческий фильм — «Джон Уик 3»
  • Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»
  • Лучшая комедия — «Образование»
  • Лучший фильм по комиксу/графическому роману — «Мстители: Финал»
  • Лучший документальный фильм — «Аполлон-11»
  • Лучшая драма — «Паразиты»
  • Лучший фильм ужасов — «Мы»
  • Лучший детский и семейный фильм — «Рожденный стать королем»
  • Лучший мюзикл/музыкальный фильм — «Рокетмен»
  • Лучший романтический фильм — «Транзит»
  • Лучший фантастический/фэнтези-фильм — «К звездам»
  • Лучший триллер — «Достать ножи»

Лучшие сериалы (по жанрам)

  • Лучший анимационный сериал — «Отмена» (первый сезон)
  • Лучший комедийный сериал — «Дрянь» (второй сезон)
  • Лучший документальный сериал — «Покидая Нетландию»
  • Лучший драматический сериал — «Невероятное» (первый сезон)
  • Лучший хоррор-сериал — «Зло» (первый сезон)
  • Лучший мини-сериал/сериал-антология — «Чернобыль»
  • Лучший фантастический/фэнтези-сериал — «Тьма» (второй сезон)
  • Лучший супергеройский сериал — «Хранители» (первый сезон)

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Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал лауреатов собственной премии «Золотой томат». Победителей определяли зрители, а не профессиональное жюри: места фильмов и...
 
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