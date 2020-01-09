Сайт Rotten Tomatoes назвал фильмы и сериалы, которые больше всего понравились зрителям в 2019-м

Источник материала: Tut.by

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал лауреатов собственной премии «Золотой томат». Победителей определяли зрители, а не профессиональное жюри: места фильмов и сериалов в этом топе обусловлены зрительскими рейтингами картин за год.



Кадр из фильма «Паразиты»

Лучшим фильмом, который выходил в широкий прокат, стал супергеройский блокбастер «Мстители: Финал» (рейтинг «свежести» — 94% при 503 рецензиях). Южнокорейская лента «Паразиты» одержала верх сразу в трех номинациях. Среди новых сериалов победителем стали «Хранители», а «Историю игрушек 4» назвали лучшей анимацией.

А вот полный список лауреатов:

Лучшие фильмы/сериалы

Лучший фильм (широкий прокат) — «Мстители: Финал»

Лучший фильм (ограниченный прокат) — «Паразиты»

Лучший фильм (режиссерский дебют) — «История игрушек 4»

Лучший фильм (иностранный язык) — «Паразиты»

Лучший фильм (испаноязычный) — «Боль и слава»

Лучший фильм (Австралия) — «Соловей»

Лучший фильм (Великобритания) — «Они никогда не станут старше»

Лучший новый сериал — «Хранители»

Лучший вернувшийся сериал — «Дрянь» (второй сезон)

Лучший телефильм — «Дэдвуд»

Лучшие фильмы (по жанрам)

Лучший боевик/приключенческий фильм — «Джон Уик 3»

Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»

Лучшая комедия — «Образование»

Лучший фильм по комиксу/графическому роману — «Мстители: Финал»

Лучший документальный фильм — «Аполлон-11»

Лучшая драма — «Паразиты»

Лучший фильм ужасов — «Мы»

Лучший детский и семейный фильм — «Рожденный стать королем»

Лучший мюзикл/музыкальный фильм — «Рокетмен»

Лучший романтический фильм — «Транзит»

Лучший фантастический/фэнтези-фильм — «К звездам»

Лучший триллер — «Достать ножи»

Лучшие сериалы (по жанрам)

Лучший анимационный сериал — «Отмена» (первый сезон)

Лучший комедийный сериал — «Дрянь» (второй сезон)

Лучший документальный сериал — «Покидая Нетландию»

Лучший драматический сериал — «Невероятное» (первый сезон)

Лучший хоррор-сериал — «Зло» (первый сезон)

Лучший мини-сериал/сериал-антология — «Чернобыль»

Лучший фантастический/фэнтези-сериал — «Тьма» (второй сезон)

Лучший супергеройский сериал — «Хранители» (первый сезон)

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