Сайт Rotten Tomatoes назвал фильмы и сериалы, которые больше всего понравились зрителям в 2019-м
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Источник материала:
Tut.by
Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes лауреатов собственной премии «Золотой томат». Победителей определяли зрители, а не профессиональное жюри: места фильмов и сериалов в этом топе обусловлены зрительскими рейтингами картин за год. назвал Кадр из фильма «Паразиты»
Лучшим фильмом, который выходил в широкий прокат, стал супергеройский блокбастер «Мстители: Финал» (рейтинг «свежести» — 94% при 503 рецензиях). Южнокорейская лента «Паразиты» одержала верх сразу в трех номинациях. Среди новых сериалов победителем стали «Хранители», а «Историю игрушек 4» назвали лучшей анимацией.
А вот полный список лауреатов:
Лучшие фильмы/сериалы
Лучший фильм (широкий прокат) — «Мстители: Финал»
Лучший фильм (ограниченный прокат) —
«Паразиты» Лучший фильм (режиссерский дебют) — «История игрушек 4»
Лучший фильм (иностранный язык) — «Паразиты»
Лучший фильм (испаноязычный) —
«Боль и слава» Лучший фильм (Австралия) — «Соловей»
Лучший фильм (Великобритания) — «Они никогда не станут старше»
Лучший новый сериал — «Хранители»
Лучший вернувшийся сериал — «Дрянь» (второй сезон)
Лучший телефильм — «Дэдвуд»
Лучшие фильмы (по жанрам)
Лучший боевик/приключенческий фильм — «Джон Уик 3»
Лучший анимационный фильм — «История игрушек 4»
Лучшая комедия — «Образование»
Лучший фильм по комиксу/графическому роману — «Мстители: Финал»
Лучший документальный фильм — «Аполлон-11»
Лучшая драма — «Паразиты»
Лучший фильм ужасов —
«Мы» Лучший детский и семейный фильм — «Рожденный стать королем»
Лучший мюзикл/музыкальный фильм —
«Рокетмен» Лучший романтический фильм — «Транзит»
Лучший фантастический/фэнтези-фильм —
«К звездам» Лучший триллер — «Достать ножи»
Лучшие сериалы (по жанрам)
Лучший анимационный сериал — «Отмена» (первый сезон)
Лучший комедийный сериал — «Дрянь» (второй сезон)
Лучший документальный сериал — «Покидая Нетландию»
Лучший драматический сериал — «Невероятное» (первый сезон)
Лучший хоррор-сериал — «Зло» (первый сезон)
Лучший мини-сериал/сериал-антология —
«Чернобыль» Лучший фантастический/фэнтези-сериал — «Тьма» (второй сезон)
Лучший супергеройский сериал — «Хранители» (первый сезон)
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Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал лауреатов собственной премии «Золотой томат». Победителей определяли зрители, а не профессиональное жюри: места фильмов и...
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