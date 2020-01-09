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Спрос на сверхдорогие автомобили растет: Bentley и Rolls-Royce отчитались о продажах

10.01.2020 12:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два британских производителя роскошных автомобилей дружно сообщили о своих рыночных успехах в минувшем году — в первую очередь это касается компании Rolls-Royce, которая установила рекорд продаж.


Фото: Rolls-Royce

В прошлом году Rolls-Royce смогла реализовать 5152 автомобиля — это рекордный показатель за всю 116-летнюю историю компании. По сравнению с 2018 годом сбыт увеличился на 25%, а локомотивом продаж ожидаемо стала первая внедорожная модель бренда — Cullinan. Больше всего Rolls-Royce отправилось к клиентам в Америке, за которой идут Китай и Европа — данные о продажах автомобилей марки в отдельных странах пока засекречены, но известно, что в соседней России компании также удалось поставить новый рекорд.


Фото: Bentley

Bentley также отчиталась о росте продаж, но всего на 5% — рекорда в минувшем году не случилось, зато фирма из Крю уже седьмой год кряду удерживает спрос на отметке более 10 тысяч единиц. В 2019 году показатель достиг 11 006 проданных машин — бестселлером по итогам года стала модель Continental GT (по сравнению с 2018 годом этих купе и кабриолетов реализовано на 54% больше). Второй по популярности моделью марки является кроссовер Bentayga (+18%). Главным рынком сбыта для Bentley в 2019 году стала Америка (2913 машин), на втором месте — Европа (2670 единиц).

 
 
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Два британских производителя роскошных автомобилей дружно сообщили о своих рыночных успехах в минувшем году - в первую очередь это касается компании Rolls-Royce,...
 
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