В Пинском районе лоб в лоб столкнулись фура и Nissan

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при столкновении легковушки и фуры в Пинском районе, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 10 января, около 08.15. Предварительно установлено, что 24-летний водитель Nissan ехал по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На 90-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру DAF, которой управлял 54-летний мужчина.





В результате столкновения водитель легковушки и его 42-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.