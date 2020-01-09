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В Пинском районе лоб в лоб столкнулись фура и Nissan
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы при столкновении легковушки и фуры в Пинском районе,
Авария произошла 10 января, около 08.15. Предварительно установлено, что 24-летний водитель Nissan ехал по трассе Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На 90-м километре дороги он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру DAF, которой управлял 54-летний мужчина.
В результате столкновения водитель легковушки и его 42-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Авария произошла 10 января, около 08.15, на 90-м километре трассы М6.
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